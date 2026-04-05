حقیقت شناس: قویتر از همیشه از این پیچ تاریخی عبور خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمحمد حقیقت شناس دارنده نشان طلای بازی های پاراآسیایی جوانان دبی و نایب قهرمان پاراتکواندو آسیا با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا و حمله وحشیانه به مدرسه میناب که منجر به شهادت رسیدن کودکان بیگناه شد، افزود: حادثه تلخ و دردناک مدرسه میناب قلب همه ما را جریحهدار کرد. از دست رفتن فرزندان معصوم، غمی است که با هیچ واژهای نمیتوان آن را توصیف کرد. به خانوادههای داغدار این عزیزان تسلیت میگویم و برای مجروحان آرزوی سلامتی کامل دارم.
وی ادامه داد: بهعنوان عضوی کوچک از خانواده ورزش کشور باور دارم که یاد این کودکان در قلب مردم زنده خواهد ماند و تنها چیزی که امروز اهمیت دارد، همدلی و همراهی با خانوادههایی است که داغی بزرگ بر دل دارند. امیدوارم دیگر هیچوقت شاهد چنین غمهای سنگینی نباشیم و لبخند، جای اشک را در چهره همه کودکان این سرزمین بگیرد.
این ملی پوش ادامه داد: شهدا و جانباختگان این روزها، یادآور این حقیقتاند که امنیت این سرزمین با فداکاری حفظ شده و خواهد شد. مردم ایران ثابت کردهاند که حتی میان آوار و اندوه، باز هم میایستند، دوباره میسازند و آیندهشان را با دستان خود روشن میکنند. ایمان دارم که همین همبستگی، همین عشق به وطن و همین روحیه مقاوم، ما را از این پیچ تاریخی عبور میدهد. ملت ایران همیشه پس از هر تاریکی، روشنتر از قبل ادامه می دهند و بی شک اینبار هم چنین خواهد بود.
نظر شما