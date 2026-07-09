‌پایان کار تیم زنان ایران با کسب دو نشان برنز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون تکواندو، رقابت‌های آزاد پاراتکواندو کره جنوبی از سری مسابقات G۴ فدراسیون جهانی با حضور ۱۶۵ ورزشکار از ۳۸ کشور در حال برگزاری است و تیم ایران با تصمیم فدراسیون تکواندو و با ۱۰ ورزشکار در این رویداد بین‌المللی حضور یافته است.

در بخش زنان، سه نماینده ایران در این رقابت‌ها به میدان رفتند که حاصل تلاش آنها کسب دو مدال برنز بود.

مریم عبدالله‌پور با عملکرد موفق در این دوره از مسابقات توانست عنوان سومی رقابت‌های آزاد پاراتکواندو کره جنوبی را کسب کرده و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.

مرضیه نصراللهی نیز پس از پیروزی در مرحله مقدماتی مقابل نماینده ترکیه، در مرحله نیمه‌نهایی برابر نماینده ازبکستان، قهرمان پارالمپیک، قرار گرفت و با قبول شکست در دو راند متوالی، به مدال برنز دست یافت.

پریماه تورانی دیگر نماینده زنان ایران بود که پس از پیروزی مقابل نماینده روسیه، در ادامه مسابقات برابر نماینده برزیل، قهرمان پارالمپیک، مبارزه کرد و با پذیرش شکست از ادامه رقابت‌ها بازماند.

بدین ترتیب، پرونده تیم زنان پاراتکواندوی ایران در رقابت‌های آزاد کره جنوبی با کسب دو مدال برنز توسط مریم عبدالله‌پور و مرضیه نصراللهی و حذف پریماه تورانی بسته شد.

هدایت دختران ایران در این مسابقات برعهده عاطفه کشاورز بود.