پایان کار مردان پاراتکواندو ایران با سه مدال رنگارنگ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، رقابت‌های آزاد پاراتکواندو کره جنوبی G۴ برگزار شد و تیم مردان ایران با ۷ ورزشکار در این رویداد بین‌المللی حضور یافت.

در طول دو روز مبارزه، نمایندگان ایران در اوزان مختلف به مصاف حریفان خود رفتند که حاصل تلاش آنها کسب سه مدال طلا، نقره و برنز بود.

امیرمحمد حقیقت‌شناس در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم با ارائه عملکردی موفق، پس از پیروزی مقابل نمایندگان پورتوریکو، گرجستان و ساحل عاج راهی دیدار نهایی شد. در فینال نیز با توجه به عدم حضور حریف ازبکستانی، عنوان قهرمانی و مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

علیرضا بخت در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم پس از برتری مقابل نمایندگان عراق، ترکیه و روسیه به فینال راه یافت. او در دیدار پایانی برابر نماینده کره جنوبی، راند دوم را به سود خود پایان داد، اما در دو راند دیگر نتیجه را واگذار کرد و مدال نقره این رقابت‌ها را کسب کرد.

حامد حق‌شناس نیز در وزن مثبت ۸۰ کیلوگرم با پیروزی مقابل نماینده ترکیه تا مرحله نیمه‌نهایی پیش رفت و پس از شکست مقابل حریف ازبکستانی، عنوان سوم و مدال برنز رقابت‌های آزاد پاراتکواندو کره جنوبی را به دست آورد.

ابوالفضل ایمانی، محمدطاها حسن پور، مهدی پوررهنما و سعید صادقیان پورچهار نماینده دیگر کشورمان از رسیدن به مدال بازماندند.

بدین ترتیب تیم مردان پاراتکواندوی ایران در رقابت‌های آزاد کره جنوبی از سری مسابقات G۴ فدراسیون جهانی با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز به کار خود پایان داد.

هدایت تیم مردان ایران در این رقابت‌ها بر عهده مهدی احمدی به عنوان سرمربی و علی کریمی‌صابر به عنوان مربی بود.