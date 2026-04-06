به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، ۱۱ روبات «واکراس۱» متعلق به یوبی تک در شرکت دانگ فنگ لیژو موتور در حال آموزش هستند تا فعالیت‌های خرید را انجام دهند. روبات‌ها که به وسیله یک راهبر کنترل می‌شوند از ناوبری بصری برای حرکت کردن به ایستگاه‌های تعیین شده برای انجام وظیفه حمل مواد استفاده می‌کنند.

ابزارهای مذکور داخل منطقه ۲۰۰ متر مربعی آموزشی دسته بندی قطعات، حرکت دادن وسایل و جمع آوری محفظه های خالی را انجام می دهند که این امر نشان دهنده آینده همکاری روبات و انسان ها در فرایند تولید صنعتی است.

شرکت یوبی تک در ماه مارس با شرکت زیمنس دیجیتال اینداستریز سافت ور همکاری کرد تا روبات های انسان نمای مخصوص کارخانه هایش را بهبود بخشد.

لیژو یک منطقه صنعتی بزرگ در گوانگشی است که به عنوان بستر آزمایش استفاده از هوش مصنوعی در کارخانه ها به شمار می رود. به نوشته نشریه PDO پایگاه صنعتی متنوع آن محیطی واقعی ایجاد می کند که روبات های انسان نما می توانند در آن برای کنترل شرایط پیچیده دنیای واقعی و قبل از به کارگیری در خط های تولید آموزش ببینند.