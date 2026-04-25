روبات انسان نما درگیر ساخت و ساز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این روبات آجر حمل نمی کند یا سیمان نمی ریزد. روبات داگلاس فرایند وقت گیر جمع آوری داده ها و کارهای اداری در محل ساخت و ساز را انجام می دهد. این امر به خدمه انسانی کمک می کند تا دیگر نگران کارهای اداری نباشند و روی کارهای فنی و ساخت و ساز تمرکز کنند.

نسل آینده روبات به طور مستقل در سایت ناوبری کمک می کند تا عکس هایی ۳۶۰ درجه ثبت و پیشرفت پروژه را ثبت کند و به این ترتیب از نظارت بر ایمنی پشتیبانی به عمل آورد.

علاوه بر آن روبات مذکور با خودکارسازی این فرایندها، بدون از بین رفتن کیفیت یا ایمنی، ماهانه ۴۰ ساعت در کار صرفه جویی می کند.

طبق گزارش ها داگلاس محصول شرکت «یونی تری» است. روبات مذکور هم اکنون ۱۰ هفته تحت آزمایش بوده است. شرکت سازنده در بیانیه ای نوشته است: این آزمایش نشان دهنده گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال داگلاس است و نشان می دهد چگونه فناوری های نوظهور می توانند عملکرد را با حفظ پشتیبانی از نیازهای در حال تحول صنعت، ارتقا دهند.

روبات مذکور مجهز به حسگرهای پیشرفته LiDAR و دوربین های ۳۶۰ درجه است تا به طور خودکار در محل تردد کند، داده های با کیفیت بالا را ثبت و آنها را به طور مستقیم در فرایند ایمنی و سلامت به کار گیرد.

داگلاس در مقایسه با کارمندان انسانی می تواند هر روز از مختصات دقیقا یکسانی عکس بگیرد و به نرم‌افزار هوش مصنوعی اجازه می‌دهد پیشرفت را پیگیری کند و هرگونه انحراف را تشخیص دهد.

علاوه بر آن کارگر روباتیک مذکور اسکنی با لیزر انجام می دهد تا «ابری نقطه ای» با جزئیات بسازد که به طور خودکار معایب ساختمان را که چشم انسان از آنها غفلت می کند، برجسته سازد.