به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی بعدازظهر یکشنبه در نشست با فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای شهرستان نوشهر، هدف از این دیدار را قدردانی از زحمات اهالی فرهنگ و هنر عنوان کرد و گفت: حضور ما در این جمع برای عرض خداقوت به کسانی است که در خط مقدم تولید محتوا و آگاهی‌بخشی به جامعه فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به نقش مؤثر رسانه‌ها در شرایط حساس کنونی افزود: اهمیت کار فعالان فرهنگی و رسانه‌ای کمتر از حوزه‌های دیگر نیست و تولید محتوای دقیق، به‌هنگام و امیدآفرین، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سطح آگاهی جامعه دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از رسانه‌های تأثیرگذار جهان در اختیار جریان‌های خاص قرار دارد، ادامه داد: در چنین شرایطی، تقویت جبهه رسانه‌ای داخلی و تمرکز بر اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق، یک ضرورت جدی است.

محمدی با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف فرهنگی و رسانه‌ای تصریح کرد: خوشبختانه تلاش‌های صورت‌گرفته موجب افزایش آگاهی عمومی شده و امروز شاهد همراهی و شناخت بهتر مردم از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور هستیم.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: آنچه در این روزها بیش از هر چیز اهمیت دارد، تقویت همدلی و انتقال درست و به‌موقع اطلاعات به مردم است که این مهم با همت فعالان رسانه‌ای محقق می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در پایان با آرزوی موفقیت برای فعالان این عرصه گفت: امیدواریم با استمرار این تلاش‌ها، شاهد تقویت هرچه بیشتر جریان فرهنگی و رسانه‌ای کشور باشیم و این مسیر با موفقیت ادامه یابد.