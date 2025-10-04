محمدی: فرهنگ بومی و هویت تاریخی بهشهر نیازمند توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی عصر شنبه در نشست با شهردار بهشه بر لزوم توجه به فرهنگ بومی و هویت تاریخی بهشهر تاکید کرد.

محمدی با اشاره به ظرفیت‌های بکر و غنی فرهنگی بهشهر، از اهمیت میراث معنوی این منطقه و تاریخ پربار آن سخن گفت و بر لزوم توجه بیشتر به فرهنگ محلی و شناخت دقیق‌تر هویت فرهنگی بهشهر تأکید کرد و از نهادهای مربوطه خواست تا در دوره کنونی اقداماتی در راستای معرفی و تقویت این هویت فرهنگی انجام دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین به برخی از داستان‌ها و اساطیر ایرانی که ریشه در مازندران دارند اشاره کرد و ضمن مرور بخش‌هایی از شاهنامه فردوسی که این موضوعات را در بر می‌گیرد، بر ضرورت ترویج این داستان‌ها و اسطوره‌های تاریخی تأکید کرد.