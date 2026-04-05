به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه در پاسخ به حمله دشمن آمریکایی - صهیونی به پل «بی ۱» کرج و صنایع پتروشیمی ماهشهر از اجرای موج ۹۶ عملیات وعده صادق ۴ و حمله صنایع پتروشیمی و انرژی دشمن خبر داد.

متن کامل اطلاعیه سپاه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فمن اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

به دنبال حمله دشمن صهیونی آمریکایی به پل «بی ۱» کرج و صنایع پتروشیمی ماهشهر، علاوه بر عملیات نیروهای سپاه علیه اهداف خاص نظامی، عملیات تلافی‌جویانه‌ای در پاسخ به این تجاوز آشکار در موج ۹۶ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس یارقیه (س)و تقدیم به همه دختر بچه های شهید در دستور کار قرار گرفت، که طی عملیات مشترک نیروهای دریایی و هوافضای سپاه، تا صبح امروز مرحله اول پاسخ به این تجاوز با به آتش کشیدن اهداف صهیونی در سرزمین‌های اشغالی و منافع اقتصادی آمریکا در کشورهای منطقه به شرح زیر اقدام شد:

۱. حمله سنگین به پالایشگاه تأمین کننده سوخت جنگنده‌های کودک‌کش رژیم صهیونی در حیفا که منجر به تخریب بخش‌های اصلی آن گردید.

۲. حمله به تأسیسات گازی اِکسان، مُوبیل و شِوْرون آمریکایی مستقر در حبشان امارات

۳. حمله موشکی به پتروشیمی آمریکایی تولید کننده مواد سوختی نیروهای مسلح آمریکا و محصولات نظامی رژیم صهیونیستی مستقر در اَلرُّوِیس امارات و آتش‌سوزی گسترده در آن.

۴. حمله سنگین پهپادی به پتروشیمی آمریکایی سیتره بحرین منجر به آتش‌سوزی گسترده و انهدام بخش‌های مهم این صنعت که در تولید مشتقات نفتی مورد نیاز ارتش آمریکا نقش دارد.

۵. حمله به تأسیسات آمریکایی پتروشیمی شعیبه کویت که منجر به آتش‌سوزی خیلی وسیع و توقف کامل این مجموعه همکار نیروهای مسلح آمریکا گردید.

دشمن که در جبهه‌های جنگ امنیتی ، دریایی و زمینی شکست خورده و جرأت هیچ کاری ندارد و در عرصه هوایی هم با سقوط پی‌درپی پرنده‌ها و پهپادهای او ادعاهای سلطه بر فضای ایران را باطل و او را رسوا کرده است، برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های خود در میدان به تهاجم به اهداف غیرنظامی پناه برده است، باید بداند در پاسخ به تجاوز به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، آنچه امروز رخ داد تنها مرحله نخست از پاسخی بود که از پیش هشدار آن را داده بودیم او با اصرار بر حماقت خود و تجاوز به تأسیسات غیرنظامی، عملاً زمینه‌ساز آتش‌سوزی در حیفا، حبشان، الرویس، سیتره شعیبه را خود فراهم آورد.

ما از ابتدا اعلام کرده بودیم که هر تعرضی به اهداف غیرنظامی با پاسخ مضاعف به منافع دشمن در هر نقطه از منطقه روبه‌رو خواهد شد.

در صورت تکرار حمله به اهداف غیرنظامی مرحله دوم این عملیات، بسیار کوبنده‌تر و گسترده‌تر اجرا خواهد شد و ضررها و خسارات آنها در اصرار بر این رویکرد دو برابر خواهد بود. چون علاوه بر عملیات تلافی جویانه ای که خواهیم داشت، در آینده نزدیک حتماً و قطعاً خسارت آنچه را که متجاوزان تخریب کرده اند را از آنها خواهیم گرفت و مالیات دهندگان آمریکایی مجبور خواهند بود خسارات این تهاجمات غیرقانونی را بپردازند. مجدداً تکرار می‌کنیم اگر باز هم شرارت کنید و تأسیسات غیرنظامی را بزنید، پاسخ‌های ما کوبنده‌تر خواهد بود.