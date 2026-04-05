حمله پهپادی ارتش به صنایع پتروشیمی رژیم صهیونیستی و مقر نظامیان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران، صنایع پتروشیمی رژیم صهیونیستی در نزدیکی دیمونا و مقر ارتش تروریستی آمریکا در بوبیان کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد.
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره 56 اعلام کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بصیر و سرافراز ایران اسلامی!
ارتش جمهوری اسلامی ایران، در امتداد توفیقات شبکه یکپارچه پدافندی و انهدام هواگردهای دشمن در شب گذشته، از بامداد امروز، در پاسخ قاطع به جنایات دشمنان آمریکایی صهیونیستی، «صنایع پتروشیمی و مخازن نگهداری فرآوردههای نفتی» در جنوب سرزمینهای اشغالی در نزدیکی دیمونا و «انبار تجهیزات، واحدهای ارتباط ماهوارهای و ستاد نیروهای ارتش تروریستی آمریکا» در پایگاه نظامی دشمن مستقر در بوبیان کویت را، آماج حملات پهپادی قرار داد.
صنایع پتروشیمی و فرآوردههای نفتی و ذخایر زیرزمینیِ سوخت اضطراری رژیم صهیونیستی در تأمین نیازمندیهای حوزه انرژی در جنوب سرزمینهای اشغالی، از اهمیت بالایی برای این رژیم برخوردار است.
پایگاه نظامی دشمن مستقر در بوبیان کویت به عنوان یکی از مراکز کلیدی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه، نقش محوری در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی در غرب آسیا ایفا میکند.
انبارهای هدفگیریشده در این پایگاه محل نگهداری مهمات، سامانههای موشکی تهاجمی نظیر «هیمارس» و همچنین تأسیسات ارتباطی و نظارتی نیروهای تروریست آمریکایی بوده است.
پس از حملات متعدد پهپادی و آسیبهای جدی به پایگاه عریفجان در کویت، آمریکا با ایجاد کمپ جدید در جزیره بوبیان نسبت به استقرار واحدهای ارتباط ماهوارهای، شنود و مرکز کنترل برای مدیریت نبرد اقدام کرد تا به شرارتهای خود علیه ایران ادامه دهد که در حملات اخیر ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد هجوم پهپادی قرار گرفت.
در این اطلاعیه آمده است؛ ستایش و سپاس، خداوند قاهر و مقتدری را سزاست که بار دیگر دست نصرت و یاری خویش را در کارزار رویارویی با اهریمن، از آستین ملت پولادین و میهندوست ایران اسلامی بیرون آورد. همان پروردگاری که خرمشهرِ خونین را آزاد ساخت و طوفانِ شن را در طبس بر سر متجاوزان فرود آورد؛ در پگاه امروز نیز جلوهای دیگر از ارادهی پیروزِ خود را نمایان کرد.
ارتش جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از آحاد مجاهدان حماسه دیشب و بامداد امروز، این موج از حملات را به ارادهی کوهصفتِ دلاورمردان و شیرزنان غیور لُر و قامتِ استوار و جانبرکفِ رزمندگانِ سلحشورِ نیروهای مسلح در ارتش، سپاه و فرماندهی انتظامی تقدیم کرده است.
نظر شما