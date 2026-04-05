کریمی: بازار کرمانشاه بدون کمبود کالاست

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند برگزاری جلسات تنظیم بازار در استان کرمانشاه، اظهار کرد: این جلسات به‌صورت مستمر و منظم برگزار می‌شود و تصمیمات اتخاذشده نقش مهمی در مدیریت بازار داشته است.

وی افزود: مصوبات این جلسات موجب شده در مقاطع مختلف از جمله ماه رمضان، ایام نوروز و روزهای پایانی سال، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در سطح استان ایجاد نشود.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: در نشست اخیر تنظیم بازار نیز درباره برخی اقلام که احتمال کاهش عرضه آن‌ها وجود داشت، تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شد تا از بروز هرگونه مشکل جلوگیری شود.

کریمی با اشاره به نقش فعالان اقتصادی، تصریح کرد: با همکاری تجار و بازرگانان و همچنین فراهم شدن شرایط مناسب برای واردات برخی کالاها، روند تأمین بازار به‌خوبی مدیریت خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم این برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌ها، پیش‌بینی می‌شود بازار استان همچنان در وضعیت پایدار قرار داشته باشد و شهروندان با کمبود کالایی مواجه نشوند.