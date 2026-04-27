توزیع مرغ و روغن تنظیم بازاری ادامه دارد

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم عرضه کالاهای اساسی در شهرستان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: به منظور ایجاد ثبات در بازار و تأمین نیاز شهروندان، توزیع اقلامی مانند مرغ منجمد و روغن خوراکی با قیمت مصوب در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده میان دستگاههای مرتبط افزود: این روند با همکاری مجموعههای مسئول در حوزه تنظیم بازار، شرکت پشتیبانی امور دام و سایر نهادهای مرتبط دنبال میشود تا دسترسی مردم به کالاهای اساسی تسهیل شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: عرضه این محصولات در فروشگاههای زنجیرهای، مراکز عرضه محلی و همچنین از طریق عاملان توزیع در نقاط مختلف شهری و روستایی انجام میشود.
وی ادامه داد: علاوه بر مراکز ثابت، توزیع سیار نیز برای رفاه بیشتر شهروندان در برخی نقاط شهر از جمله میادین پرتردد و مناطق مسکونی اجرا شده است.
کریمی با بیان اینکه روند تأمین سایر اقلام اساسی نیز مناسب است، گفت: در روزهای اخیر توزیع کالاهایی مانند برنج و شکر نیز بهخوبی انجام شده و در حال حاضر کمبودی در این زمینه در سطح شهرستان مشاهده نمیشود.
