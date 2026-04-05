بهرام لطف‌اله‌نیا در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد بخش طیور در شهرستان محمودآباد اظهار داشت: در سال جاری بیش از ۶ میلیون و ۱۶۲ هزار قطعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌های این منطقه انجام شده که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب تولید در شهرستان است.

وی با بیان اینکه صنعت طیور یکی از بخش‌های مهم کشاورزی محمودآباد محسوب می‌شود، افزود: وجود ۵۳ واحد مرغداری فعال با ظرفیت بیش از یک میلیون و ۲۶۰ هزار قطعه در هر دوره، جایگاه این شهرستان را در تأمین گوشت مرغ تثبیت کرده است.

سرپرست جهاد کشاورزی محمودآباد ادامه داد: برای حفظ روند تولید، مجموعه جهاد کشاورزی با ارائه آموزش‌های تخصصی، مشاوره‌های فنی و نظارت مستمر بر واحدهای پرورشی، در کنار تولیدکنندگان قرار دارد.

وی تصریح کرد: رسیدگی به مسائل بهره‌برداران و تلاش برای رفع چالش‌های تولید، از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که با هدف افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید دنبال می‌شود.

لطف‌اله‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت واحدهای مرغداری، علاوه بر تأمین نیاز بازار، نقش قابل توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد محلی ایفا می‌کند.