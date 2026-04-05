حسن عباسی تلویزیونی شد؛ «قرن جدید» و تحلیل معادلات جدید قدرت در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی برنامه، برنامه تلویزیونی «قرن جدید» با هدف تحلیل و تبیین تغییرات گسترده در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تمدنی جهان معاصر با میزبانی حسن عباسی از امروز یکشنبه ۱۶ فروردین روی آنتن شبکه افق می‌رود.

این برنامه می‌کوشد با نگاهی فراتر از اخبار روزمره، به بررسی روندهای کلان و معادلات در حال تغییر جهانی بپردازد.

برنامه «قرن جدید» تلاش دارد با کنار هم قرار دادن رویدادهای مهم، تصویری منسجم‌تر از تحولات پیش‌ رو ارائه دهد.

«قرن جدید» همچنین با پرداختن به اسلام به‌عنوان یک حقیقت زنده، سعی دارد نسبت آن را با مفاهیمی همچون عقلانیت، معنویت، عدالت و کنش اجتماعی بررسی کند و مخاطب را به تأملی دوباره درباره تحولات زمانه دعوت کند.

این برنامه هر روز ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود.