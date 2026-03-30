آغاز اکران آنلاین مستند «عمق میدان» در هاشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، اکران آنلاین مستند «عمق میدان» به تهیهکنندگی علی شهابالدین و حنانه شهابالدین و کارگردانی مشترک علی شهابالدین و محمدعلی یزدانپرست از امروز دوشنبه ۱۰ فروردین در پلتفرم هاشور آغاز میشود.
مستند «عمق میدان» روایت عملیات «مروارید» است، عملیاتی که در آن یک تکاور ایرانی پس از ۲۷ ساعت معلق ماندن در آب به شکل معجزهآسایی نجات پیدا میکند و سالها بعد سرنوشت ناوچهای عراقی را رقم میزند.
تصمیم جسورانه گروه رزمی ۴۲۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران که در روزهای آغازین جنگ با محوریت نیروی دریایی و پشتیبانی نیروی هوایی، اقدام به تصرف و تخریب دو سکوی نفتی مهم عراق، البکر و الامیه، میکنند؛ عملیاتی که با انهدام ۱۱ ناوچه از ۱۴ ناوچه دشمن، ضربهای راهبردی به شریان اقتصادی و قدرت دریایی عراق وارد میسازد.
مستند «عمق میدان» با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و شبکه افق سیما و همکاری نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است.
علاقهمندان میتوانند این مستند ۶۰ دقیقهای که در سال ۱۴۰۴ تولید شده است را از تاریخ ۱۰ فروردین ساعت ۱۷ در بخش اکران حقیقت آنلاین تماشا کنند.
عوامل این مستند عبارتند از: تهیه کننده: علی شهاب الدین، حنانه شهاب الدین، کارگردان: علی شهاب الدین، محمدعلی یزدانپرست، پژوهشگر: علی شهاب الدین، محمدعلی یزدانپرست، تصویربردار: محمدعلی یزدان پرست، علیرضا قاسم پور، تدوینگر: وحید کردلو، آهنگساز: سعید عظیمی، صدا بردار: مهدی خلیلی، مهدیار مهرجو، صداگذار: محمدعلی درگاهی و روایتی از دریادار ناصر سرنوشت.
نظر شما