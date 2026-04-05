به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی شبانه مردم استان مازندران در یکشنبه شب در شهرهای مختلف این استان برگزار خواهد شد. این راهپیمایی‌ها در ساعت‌های مختلف شب و در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود و مردم در آن‌ها با حضور پرشور خود به ابراز همبستگی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی خواهند پرداخت.

برنامه زمان‌بندی راهپیمایی‌ها به شرح زیر اعلام می‌شود:

ساری: یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۳۰ از میدان شهدا، میدان ساعت و میدان امام حسین (ع).

رامسر: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از شهرداری به سمت میدان امام (ره).

نکا: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از مسجد جامع به سمت میدان جانبازان.

تنکابن: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از میدان امام خمینی با راهپیمایی در سطح شهر و سخنرانی پایان مراسم.

سیمرغ: هر شب ساعت ۲۱ در میدان شهید کشوری.

بهشهر: هر شب ساعت ۲۱ در خیابان امام خمینی.

فریدونکنار: یکشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۱ از میدان درنا به سمت گلزار شهدا امامزاده سید محمد (ع).

بابل: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از امامزاده قاسم به سمت میدان ولایت.

جویبار: یکشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۰:۳۰ از پارک شهر یادمان شهدای خوشنام.

آمل: هر شب ساعت ۲۱ در میدان ۱۷ شهریور.

شیرگاه: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲.

پل سفید: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ مقابل مدرسه شهید سید ابراهیم طباطبایی.

بخش رودبست هادی‌شهر: هر شب ساعت ۱۹:۴۵ از جنب پل ولی‌عصر به سمت میدان حضرت آیت‌الله روحانی.

زیراب: یکشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۱ در بوستان شهید امام خامنه‌ای.

چالوس: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ مقابل مصلای جمعه به سمت مسجد جامع.

بندپی غربی: هر شب ساعت ۲۰:۴۵ از حوزه بسیج خشرود پی به سمت بخشداری بندپی غربی.

هچیرود: هر شب ساعت ۲۱ جنب بوستان مادر.

مرزن‌آباد: هر شب ساعت ۲۱:۳۰ مقابل مسجد المهدی.

کیاسر: هر شب ساعت ۲۱ در میدان ولی‌عصر.

محمودآباد: یکشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۱ از سه راه مرکزی محمودآباد.

بندپی شرقی گلیا: هر شب ساعت ۲۱ مقابل اداره آموزش و پرورش.

نور: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ میدان امام (ره)، خیابان پاسداران.

عباس‌آباد: هر شب ساعت ۲۱:۳۰ در میدان مرکز شهر.

سلمانشهر: هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در میدان مرکز.

بخش کلار: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در میدان مرکز.