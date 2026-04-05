به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی شبانه مردم استان مازندران در یکشنبه شب در شهرهای مختلف این استان برگزار خواهد شد. این راهپیماییها در ساعتهای مختلف شب و در نقاط مختلف استان برگزار میشود و مردم در آنها با حضور پرشور خود به ابراز همبستگی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی خواهند پرداخت.
برنامه زمانبندی راهپیماییها به شرح زیر اعلام میشود:
ساری: یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۳۰ از میدان شهدا، میدان ساعت و میدان امام حسین (ع).
رامسر: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از شهرداری به سمت میدان امام (ره).
نکا: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از مسجد جامع به سمت میدان جانبازان.
تنکابن: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از میدان امام خمینی با راهپیمایی در سطح شهر و سخنرانی پایان مراسم.
سیمرغ: هر شب ساعت ۲۱ در میدان شهید کشوری.
بهشهر: هر شب ساعت ۲۱ در خیابان امام خمینی.
فریدونکنار: یکشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۱ از میدان درنا به سمت گلزار شهدا امامزاده سید محمد (ع).
بابل: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از امامزاده قاسم به سمت میدان ولایت.
جویبار: یکشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۰:۳۰ از پارک شهر یادمان شهدای خوشنام.
آمل: هر شب ساعت ۲۱ در میدان ۱۷ شهریور.
شیرگاه: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲.
پل سفید: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ مقابل مدرسه شهید سید ابراهیم طباطبایی.
بخش رودبست هادیشهر: هر شب ساعت ۱۹:۴۵ از جنب پل ولیعصر به سمت میدان حضرت آیتالله روحانی.
زیراب: یکشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۱ در بوستان شهید امام خامنهای.
چالوس: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ مقابل مصلای جمعه به سمت مسجد جامع.
بندپی غربی: هر شب ساعت ۲۰:۴۵ از حوزه بسیج خشرود پی به سمت بخشداری بندپی غربی.
هچیرود: هر شب ساعت ۲۱ جنب بوستان مادر.
مرزنآباد: هر شب ساعت ۲۱:۳۰ مقابل مسجد المهدی.
کیاسر: هر شب ساعت ۲۱ در میدان ولیعصر.
محمودآباد: یکشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۱ از سه راه مرکزی محمودآباد.
بندپی شرقی گلیا: هر شب ساعت ۲۱ مقابل اداره آموزش و پرورش.
نور: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ میدان امام (ره)، خیابان پاسداران.
عباسآباد: هر شب ساعت ۲۱:۳۰ در میدان مرکز شهر.
سلمانشهر: هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در میدان مرکز.
بخش کلار: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در میدان مرکز.
