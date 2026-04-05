۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

اعلام برنامه راهپیمایی‌های شبانه مردم مازندران

ساری - زمان و مکان مراسم راهپیمایی شبانه مردم استان مازندران برای حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی شبانه مردم استان مازندران در یکشنبه شب در شهرهای مختلف این استان برگزار خواهد شد. این راهپیمایی‌ها در ساعت‌های مختلف شب و در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود و مردم در آن‌ها با حضور پرشور خود به ابراز همبستگی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی خواهند پرداخت.

برنامه زمان‌بندی راهپیمایی‌ها به شرح زیر اعلام می‌شود:

ساری: یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۳۰ از میدان شهدا، میدان ساعت و میدان امام حسین (ع).
رامسر: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از شهرداری به سمت میدان امام (ره).
نکا: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از مسجد جامع به سمت میدان جانبازان.
تنکابن: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از میدان امام خمینی با راهپیمایی در سطح شهر و سخنرانی پایان مراسم.
سیمرغ: هر شب ساعت ۲۱ در میدان شهید کشوری.
بهشهر: هر شب ساعت ۲۱ در خیابان امام خمینی.
فریدونکنار: یکشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۱ از میدان درنا به سمت گلزار شهدا امامزاده سید محمد (ع).
بابل: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از امامزاده قاسم به سمت میدان ولایت.
جویبار: یکشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۰:۳۰ از پارک شهر یادمان شهدای خوشنام.
آمل: هر شب ساعت ۲۱ در میدان ۱۷ شهریور.
شیرگاه: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲.
پل سفید: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ مقابل مدرسه شهید سید ابراهیم طباطبایی.
بخش رودبست هادی‌شهر: هر شب ساعت ۱۹:۴۵ از جنب پل ولی‌عصر به سمت میدان حضرت آیت‌الله روحانی.
زیراب: یکشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۱ در بوستان شهید امام خامنه‌ای.
چالوس: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ مقابل مصلای جمعه به سمت مسجد جامع.
بندپی غربی: هر شب ساعت ۲۰:۴۵ از حوزه بسیج خشرود پی به سمت بخشداری بندپی غربی.
هچیرود: هر شب ساعت ۲۱ جنب بوستان مادر.
مرزن‌آباد: هر شب ساعت ۲۱:۳۰ مقابل مسجد المهدی.
کیاسر: هر شب ساعت ۲۱ در میدان ولی‌عصر.
محمودآباد: یکشنبه ۱۶ فروردین ساعت ۲۱ از سه راه مرکزی محمودآباد.
بندپی شرقی گلیا: هر شب ساعت ۲۱ مقابل اداره آموزش و پرورش.
نور: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ میدان امام (ره)، خیابان پاسداران.
عباس‌آباد: هر شب ساعت ۲۱:۳۰ در میدان مرکز شهر.
سلمانشهر: هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در میدان مرکز.
بخش کلار: هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در میدان مرکز.

