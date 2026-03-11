اعلام مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در ۶۶ نقطه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور اقشار مختلف مردم در ۶۶ نقطه از استان مازندران برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام شده، راهپیمایی روز جهانی قدس در مرکز استان مازندران از ساعت ۱۰ صبح از چهارراه ابن‌شهرآشوب آغاز شده و به سمت مصلای امام خمینی (ره) ادامه خواهد داشت و در پایان مراسم، سخنرانی برگزار می‌شود.

در سایر شهرهای استان نیز این مراسم طبق برنامه‌های زیر برگزار می‌شود:

قائم‌شهر از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از حسینیه عاشقان ثارالله به سمت مصلای جمعه، بابل از ساعت ۱۰ صبح از میدان ولایت به سمت مصلای بزرگ آیت‌الله روحانی، نکا از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از مقابل سپاه (توپخانه سابق) به سمت مصلای جمعه امام خمینی (ره)، بهشهر از ساعت ۱۰ صبح از چهارراه استقلال به سمت مصلای جمعه، گلوگاه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از مسجد ملاعباس به سمت میدان ۲۲ بهمن و مصلای امیرالمؤمنین (ع)، جویبار از ساعت ۱۰ صبح از مسجد اعظم مقابل بیمارستان عزیزی به سمت مصلای الغدیر و بابلسر از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از مقابل سپاه به سمت مصلای المهدی (عج).

همچنین در شهرهای آمل از ساعت ۱۰ صبح از میدان قائم به سمت مصلای جمعه، فریدونکنار از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از مقابل مسجد جامع به سمت مصلای قدس، محمودآباد از ساعت ۱۰ صبح از روبه‌روی کوچه شهیدان محمدزاده به سمت مصلی شهرستان، نور از ساعت ۱۱ صبح از میدان امام خمینی (ره) به سمت مصلای الغدیر، نوشهر از ساعت ۱۰ صبح از مقابل مسجد جامع به سمت مصلای امام خمینی (ره)، چالوس از ساعت ۱۰ صبح از مقابل دانشگاه آزاد اسلامی به سمت مصلای بقیه‌الله الاعظم (عج) و عباس‌آباد از ساعت ۱۰:۴۵ صبح از مسجد جامع و مصلای نماز جمعه به سمت اداره پست برگزار خواهد شد.

راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرهای تنکابن از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از مسجد جامع به سمت میدان شهید شیرودی و مصلای شهید بهشتی، رامسر از ساعت ۱۰ صبح از میدان انقلاب به سمت میدان امام (ره)، میاندرود از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از شهرداری سورک به سمت مصلای جمعه، کلاردشت از ساعت ۱۰ صبح از تپه نورالشهدا به سمت مسجد جامع، زیراب از ساعت ۱۱ صبح از مسجد جامع به سمت گلزار شهدای امامزاده عبدالحق (ع)، پل‌سفید از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از مقابل مسجد جامع و فرمانداری، سیمرغ از ساعت ۱۱ صبح از میدان شهید کشوری به سمت مصلای جمعه و سوادکوه شمالی از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از مقابل مسجد حضرت ولیعصر (عج) به سمت مسجد جامع برگزار می‌شود.

همچنین در آلاشت از ساعت ۱۰ صبح از مدرسه شهید اکبری به سمت گلزار شهدا، سلمان‌شهر از ساعت ۱۰:۴۵ صبح از مسجد جامع به سمت میدان ۱۷ شهریور، کلارآباد از ساعت ۱۰:۴۵ صبح از مسجد حضرت حجت (عج) تا کارخانه چای، نشتارود از ساعت ۱۱ صبح از مسجد جامع به سمت شهرداری و مصلای جمعه، بهنمیر از ساعت ۱۰ صبح از مقابل سپاه به سمت مصلای المهدی (عج)، هادی‌شهر از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از میدان آیت‌الله روحانی به سمت مصلی، امیرکلا از ساعت ۱۰ صبح از میدان انقلاب به سمت مصلای جمعه، لاله‌آباد از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از گلزار شهدای گمنام کارون به سمت مصلای جمعه زرگرشهر و گتاب از ساعت ۱۰ صبح از مدرسه سیدروح‌الله علی‌محمدی به سمت مصلای جمعه برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این راهپیمایی همچنین در بخش‌ها و مناطق دیگری از استان از جمله بندپی شرقی، بندپی غربی، بابل‌کنار، کیاسر، فریم، دابودشت، امامزاده عبدالله، لاریجان، شهر پول، کجور، سرخرود، بلده، چمستان، ایزدشهر، رویان، مرزن‌آباد، هچیرود، فرح‌آباد، کلیجانرستاق، دهفری، سنگده، زاغمرز، یانه‌سر، لفور، لاریم، منطقه بالاتجن، چورت، اروست، چالو، قلعه‌سر، خالخیل، کوات، کردمیر و اراء نیز برگزار خواهد شد.

راهپیمایی روز جهانی قدس هر سال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با حضور گسترده مردم در شهرها و روستاهای مختلف کشور برگزار می‌شود و نمادی از حمایت ملت‌های مسلمان از مردم فلسطین و اعتراض به سیاست‌های رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.