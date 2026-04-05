ذخایر کالاهای اساسی مطلوب است؛ کمبودها را به ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش دهید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود میرباقری مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی سازمان حمایت در مصاحبه تلویزیونی از بازدید انبارهای کالاهای اساسی خبر داد و گفت: کالا به وفور در انبارها موجود است و هیچ کمبودی از نظر ذخایر نداریم.

میرباقری با اشاره به بازدید خود از انبارهای اختصاص یافته به کالاهای اساسی، اظهار داشت: خوشبختانه کالا به میزان کافی در انبارها وجود دارد و همه اقلام مورد نیاز بازار در دسترس است.

میرباقری با تأکید بر نقش نظارتی مردم در توزیع کالاها تصریح کرد: اگر مردم در هر نقطه‌ای احساس کمبود کالایی داشتند، می‌توانند مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و سامانه ۱۲۴ اصناف اعلام کنند تا در اسرع وقت بررسی و پیگیری شود.

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی سازمان حمایت همچنین از رصد مستمر آمار توزیع کالاها خبر داد و گفت: آمار توزیع کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی را از شرکت‌های پخش، منابع تأمین‌کننده، انجمن‌های تولیدکنندگان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای دریافت و بررسی می‌کنیم تا فرآیند توزیع با شفافیت کامل انجام شود.