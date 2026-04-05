به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل محبان شامگاه یکشنبه در تجمع مردمی که در میدان شهید بجنورد برگزار شد با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف، اظهار کرد: امدادگران و نجاتگران هلالاحمر افتخار خدمت به مردم را دارند و خود را قهرمان نمیدانند، بلکه خادمان مردم هستند.
وی افزود: در روزهای اخیر، چندین تیم از امدادگران این استان به تهران اعزام شدهاند و با شجاعت در مأموریتها حضور یافتهاند.
به گفته او، بسیاری از این نیروها پس از بازگشت نیز خواستار اعزام مجدد به مناطق مأموریتی بودهاند که این روحیه ایثار و انگیزه، برگرفته از حمایت و قدردانی مردم است.
مدیرعامل هلالاحمر خراسان شمالی ادامه داد: امدادگران هنگام ورود به صحنههای حادثه، با آمادگی کامل و پذیرش خطر، برای نجات جان هموطنان تلاش میکنند و این فداکاریها شایسته تقدیر است.
محبان همچنین از اجرای برنامههایی برای جذب داوطلبان خبر داد و گفت: در قالب پویشهای مردمی، چادرهایی در میادین برپا شده تا علاقهمندان بتوانند برای فعالیت داوطلبانه ثبتنام کرده و آموزشهای لازم را دریافت کنند.
به گفته وی، افراد با تخصصهای مختلف نیز میتوانند به جمع امدادگران بپیوندند.
وی با اشاره به چالشها و تهدیدات موجود، خاطرنشان کرد: نهادهای امدادی در سطح بینالمللی دارای جایگاه بشردوستانه هستند، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد حمله به این مراکز و تجهیزات امدادی بودهایم که مغایر با قوانین بینالمللی است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: امدادگران این استان، علاوه بر حضور در مأموریتهای خارج از استان، در داخل استان نیز در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و با انگیزه خدمترسانی، در کنار مردم خواهند ماند.
