  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

محبان: حمله به مراکز امدادی مغایر قوانین بین‌المللی است

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: نهادهای امدادی دارای جایگاه بشردوستانه هستند، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد حمله به این مراکز و تجهیزات امدادی بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل محبان شامگاه یکشنبه در تجمع مردمی که در میدان شهید بجنورد برگزار شد با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر افتخار خدمت به مردم را دارند و خود را قهرمان نمی‌دانند، بلکه خادمان مردم هستند.

وی افزود: در روزهای اخیر، چندین تیم از امدادگران این استان به تهران اعزام شده‌اند و با شجاعت در مأموریت‌ها حضور یافته‌اند.

به گفته او، بسیاری از این نیروها پس از بازگشت نیز خواستار اعزام مجدد به مناطق مأموریتی بوده‌اند که این روحیه ایثار و انگیزه، برگرفته از حمایت و قدردانی مردم است.

مدیرعامل هلال‌احمر خراسان شمالی ادامه داد: امدادگران هنگام ورود به صحنه‌های حادثه، با آمادگی کامل و پذیرش خطر، برای نجات جان هموطنان تلاش می‌کنند و این فداکاری‌ها شایسته تقدیر است.

محبان همچنین از اجرای برنامه‌هایی برای جذب داوطلبان خبر داد و گفت: در قالب پویش‌های مردمی، چادرهایی در میادین برپا شده تا علاقه‌مندان بتوانند برای فعالیت داوطلبانه ثبت‌نام کرده و آموزش‌های لازم را دریافت کنند.

به گفته وی، افراد با تخصص‌های مختلف نیز می‌توانند به جمع امدادگران بپیوندند.

وی با اشاره به چالش‌ها و تهدیدات موجود، خاطرنشان کرد: نهادهای امدادی در سطح بین‌المللی دارای جایگاه بشردوستانه هستند، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد حمله به این مراکز و تجهیزات امدادی بوده‌ایم که مغایر با قوانین بین‌المللی است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: امدادگران این استان، علاوه بر حضور در مأموریت‌های خارج از استان، در داخل استان نیز در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و با انگیزه خدمت‌رسانی، در کنار مردم خواهند ماند.

کد مطلب 6792519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها