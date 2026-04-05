سردار سعید مطهریزاده در گفتوگو با خبرنگارمهراظهار کرد: در شرایط جنگی کشور، ۶ نفر که با شبکههای معاند خارج از کشور ارتباط داشتند، توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه این افراد ارتباطات مکرری با رسانههای معاند داشتند، گفت: این افراد از طریق ارتباط با شبکههایی همچون ایران اینترنشنال و منوتو اقدام به ارسال تصاویر از مراکز نظامی و امنیتی میکردند یا با سیاستهای آنها همراهی داشتند.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی افزود: با احتساب این افراد، تعداد جاسوسان مرتبط با شبکههای بیگانه در استان به ۲۲ نفر رسیده است.
وی گفت: بر اساس مستندات نهادهای امنیتی، این افراد تماسهای صوتی متعددی با این شبکهها داشتهاند و برخی از آنها سابقه دستگیری در اغتشاشات دی ۱۴۰۴ را نیز در پرونده خود دارند
نظر شما