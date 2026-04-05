۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

مطهری‌زاده: ۶جاسوس مرتبط با شبکه‌های معاند در خراسان شمالی دستگیر شدند

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: ۶ جاسوس مرتبط با شبکه‌های معاند در استان شناسایی و دستگیر شدند.

سردار سعید مطهری‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگارمهراظهار کرد: در شرایط جنگی کشور، ۶ نفر که با شبکه‌های معاند خارج از کشور ارتباط داشتند، توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه این افراد ارتباطات مکرری با رسانه‌های معاند داشتند، گفت: این افراد از طریق ارتباط با شبکه‌هایی همچون ایران اینترنشنال و من‌وتو اقدام به ارسال تصاویر از مراکز نظامی و امنیتی می‌کردند یا با سیاست‌های آن‌ها همراهی داشتند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی افزود: با احتساب این افراد، تعداد جاسوسان مرتبط با شبکه‌های بیگانه در استان به ۲۲ نفر رسیده است.

وی گفت: بر اساس مستندات نهادهای امنیتی، این افراد تماس‌های صوتی متعددی با این شبکه‌ها داشته‌اند و برخی از آن‌ها سابقه دستگیری در اغتشاشات دی ۱۴۰۴ را نیز در پرونده خود دارند

    • IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      خدالعنتشون کنه،خداحسابشون رو برسه

