ملت ایران تا تحقق اهداف والای اسلام و انقلاب، از پای نخواهد نشست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفدر محمدی یکشنبه شب در اجتماع مردم ارومیه با اشاره به اهمیت حضور مردم در شرایط کنونی در میدان، این حضور را مصداق جهاد و پیروی از پیام عاشورا دانست و تاکید کرد: ملت ایران راه مقابله با ظلم و استکبار را آموخته و تا تحقق اهداف والای اسلام و انقلاب، از پای نخواهد نشست.
وی با بیان اینکه امروز، زمان جهاد است، گفت: دشمن به خوبی میداند که این حضور چه روحیه بزرگی به رزمندگان ما میبخشد؛ لذا بدنبال تضعیف این حضور پر شور است.
حجت الاسلام محمدی با اشاره به فعالیت شبانهروزی بیش از هزار و ۳۰۰ نفر از طلاب حوزههای علمیه در شرایط جنگی اخیر، پیوند این حضورها را با پیام امام حسین (ع) در روز عاشورا برجسته کرد و افزود: امروز در امالقرای اسلام، یعنی ایران، نیروهای مقاومت شکل گرفته و مردم در این تجمعات با فریاد «لبیک یا حسین» پیام آن حضرت را زنده نگه میدارند.
مدیر حوزههای علمیه آذربایجان غربی تأکید کرد: پیام امام حسین (ع) مبنی بر عدم تسلیم در برابر ظالمین و پذیرش ذلت، امروز مصداق پیدا کرده و پذیرش ذلت در برابر ستمگران زمان جایز نیست.
وی با یادآوری دوران جنگ با عراق و آرزوی دیرینه رزمندگان برای مبارزه با اسرائیل، اظهار کرد: امروز این آرزو محقق شده و رزمندگان ایران اسلامی تمام قد در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادهاند.
حجت الاسلام محمدی تبعیت از رهبری را ضرورتی انکارناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: این حضور پرشور مردم و تبعیت از رهبری تداوم خواهد داشت.
مدیر حوزه های علمیه استان، ایرانیان امروز را کسانی دانست که برای مبارزه با دشمن مبعوث شدهاند و حضور در میدان را بالاترین نصرت الهی برشمرد و ابراز امیدواری کرد: اضمحلال رژیم صهیونیستی و آمریکا بهزودی محقق خواهد شد.
