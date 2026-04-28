به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل محبان اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی برای ارائه خدمات درمانی به زائران عتبات عالیات و شرکت‌کنندگان در راهپیمایی اربعین حسینی، نسبت به اعزام کادر داوطلب اقدام می‌کند.

وی گفت: داوطلبان خراسان شمالی می‌توانند در این فرآیند ثبت‌نام و اعلام همکاری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی افزود: متقاضیان از طریق رایانه یا لپ‌تاپ به سامانه مرکز پزشکی حج و زیارت به نشانی www.hmc.ir مراجعه کرده و فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند.

محبان گروه‌های مورد نیاز را تشریح کرد: پزشکان متخصص (قلب و عروق، داخلی، طب اورژانس، زنان و زایمان، عفونی، ارتوپدی، اطفال، جراحی عمومی، مغز و اعصاب، بیهوشی، روانپزشکی) و پزشک عمومی.

وی افزود: پیراپزشکان شامل پرستار، تکنسین فوریت‌های پزشکی، کارشناس بیهوشی، کارشناس اتاق عمل، داروساز، تکنسین دارویی، مهندس تجهیزات پزشکی، ماما، متخصص و کارشناس و تکنسین آزمایشگاه، متخصص و کارشناس رادیولوژی و بهیار هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تصریح کرد: نیروهای پشتیبانی شامل مترجم عرب‌زبان، کارشناس فناوری اطلاعات، خدمات بیمارستانی، خدمات عمومی، تأسیسات و نیروی پذیرش می‌باشند.

محبان در پایان خاطرنشان کرد: پس از بازگشت داوطلبان، برای همه شرکت‌کنندگان گواهی حضور در عملیات صادر خواهد شد.