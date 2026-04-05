۱۰۰۰ میلیارد تومان کالابرگ توسط خانوارهای بوشهری مصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر،مرتضی پروانه یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال خانوارهای استان از طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد:در پایان مرحله سوم اجرای این طرح، ۴۹۸ هزار و ۹۹۶ تراکنش خرید در استان ثبت شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: در این مرحله ۲۳۱ هزار و ۷۵۹ خانوار در استان بوشهر از اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی استفاده کرده‌اند.

وی بیان کرد: مجموع اعتبار مصرف‌شده توسط خانوارهای استان در این مرحله بیش از هزار میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده استقبال مناسب مردم از این طرح حمایتی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: بر اساس اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرحله جدید خرید کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ آغاز شده است.

پروانه ادامه داد: طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است و همچنین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، از ۱۵ فروردین‌ماه می‌توانند از اعتبار خود برای خرید کالاهای مشمول طرح استفاده کنند.

وی افزود: سرپرستان خانوار با ارقام پایانی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ فروردین و خانوارهای دارای ارقام پایانی ۷، ۸ و ۹ نیز از ۲۵ فروردین‌ماه امکان استفاده از اعتبار کالابرگ را خواهند داشت.

پروانه گفت: اعتبار کالابرگ مربوط به فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت‌ماه معتبر است و اعتبار باقی‌مانده ماه‌های دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ نیز تا پایان فروردین ۱۴۰۵ قابل استفاده خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر یادآور شد: در قالب این طرح امکان خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی و محصولات کشاورزی از جمله میوه و تره‌بار فراهم شده و محدودیتی در انتخاب نشان تجاری یا میزان خرید وجود ندارد.

وی همچنین از شهروندان خواست صرفاً به پیامک‌های رسمی توجه کرده و از مراجعه به لینک‌های ناشناس خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، موضوع را از طریق سامانه‌های مربوطه گزارش دهند.