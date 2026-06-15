۵۷ هزار میلیارد ریال کالابرگ توسط خانوارهای بوشهری مصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای مرحله ششم طرح تحول کالابرگ الکترونیکی خبر داد و اظهار کرد: این طرح به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی دولت در جهت تضمین امنیت غذایی و حمایت از سفره خانوارها، با موفقیت به ایستگاه ششم رسیده است .
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به ابعاد مالی و گستردگی این طرح در سطح استان و کشور، تصریح کرد: تحلیل آماری نشان میدهد در مجموع شش مرحله اجرا شده، بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد ریال اعتبار برای خرید اقلام اساسی از سوی هموطنان و هم استانیها به مصرف رسیده است که این حجم از تراکنش مالی، نشاندهنده استقبال مردم و پویایی سیستم توزیع کالاهای اساسی است.
مرتضی پروانه با تأکید بر دسترسی آسان مردم بوشهر به شبکه عرضه، افزود: در حال حاضر زیرساختهای لازم در سراسر استان به دقت پیادهسازی شده و بیش از هفت هزار و ۲۵۰ فروشگاه فعال به سامانه طرح کالابرگ متصل هستند تا مردم بدون دغدغه و در کمترین زمان ممکن، از اعتبار خود استفاده کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر درباره جزئیات واریز اعتبارات در مرحله جدید گفت: سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها بین ۰ تا ۶ است، اعتبار خود را دریافت کردهاند و فرآیند خرید برای آنها آغاز شده است و سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها بین ۷ تا ۹ است، اعتبار مربوطه از روز ۲۵ خردادماه در حساب کالابرگ آنها شارژ خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح تحول کالابرگ الکترونیکی تنها یک اقدام موقت نیست، بلکه یک ساختار هوشمند برای مدیریت بهینه یارانه و حمایت مستقیم از مصرفکننده است که با دقت و نظارت مستمر در استان بوشهر در حال اجراست.
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