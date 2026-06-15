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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

۵۷ هزار میلیارد ریال کالابرگ توسط خانوارهای بوشهری مصرف شد

۵۷ هزار میلیارد ریال کالابرگ توسط خانوارهای بوشهری مصرف شد

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: مجموع اعتبار مصرف‌شده توسط خانوارهای استان در شش مرحله اجرا شده طرح کالابرگ الکترونیکی، بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد ریال است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای مرحله ششم طرح تحول کالابرگ الکترونیکی خبر داد و اظهار کرد: این طرح به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی دولت در جهت تضمین امنیت غذایی و حمایت از سفره خانوارها، با موفقیت به ایستگاه ششم رسیده است .

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به ابعاد مالی و گستردگی این طرح در سطح استان و کشور، تصریح کرد: تحلیل آماری نشان می‌دهد در مجموع شش مرحله اجرا شده، بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد ریال اعتبار برای خرید اقلام اساسی از سوی هموطنان و هم استانی‌ها به مصرف رسیده است که این حجم از تراکنش مالی، نشان‌دهنده استقبال مردم و پویایی سیستم توزیع کالاهای اساسی است.

مرتضی پروانه با تأکید بر دسترسی آسان مردم بوشهر به شبکه عرضه، افزود: در حال حاضر زیرساخت‌های لازم در سراسر استان به دقت پیاده‌سازی شده و بیش از هفت هزار و ۲۵۰ فروشگاه فعال به سامانه طرح کالابرگ متصل هستند تا مردم بدون دغدغه و در کمترین زمان ممکن، از اعتبار خود استفاده کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر درباره جزئیات واریز اعتبارات در مرحله جدید گفت: سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آن‌ها بین ۰ تا ۶ است، اعتبار خود را دریافت کرده‌اند و فرآیند خرید برای آن‌ها آغاز شده است و سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آن‌ها بین ۷ تا ۹ است، اعتبار مربوطه از روز ۲۵ خردادماه در حساب کالابرگ آن‌ها شارژ خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح تحول کالابرگ الکترونیکی تنها یک اقدام موقت نیست، بلکه یک ساختار هوشمند برای مدیریت بهینه یارانه و حمایت مستقیم از مصرف‌کننده است که با دقت و نظارت مستمر در استان بوشهر در حال اجراست.

کد مطلب 6860716

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