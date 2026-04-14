۴۹۰ میلیارد تومان اعتبار کالابرگ توسط خانوارهای بوشهری مصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت ۲۲۹ هزار و ۴۱۳ تراکنش خرید در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی در استان ثبت شده و بیش از ۱۷۱ هزار خانوار بوشهری از اعتبار اختصاص‌یافته برای خرید کالاهای اساسی استفاده کرده‌اند.

وی با اشاره به تداوم اجرای این طرح حمایتی اظهار کرد: فاز سوم از مرحله چهارم طرح جدید کالابرگ الکترونیکی از امروز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: در این مرحله سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ و همچنین خانوارهای مقیم مراکز بهزیستی مشمول دریافت اعتبار هستند و به ازای هر عضو خانوار یک میلیون تومان اعتبار خرید برای تهیه کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.

پروانه افزود: خانوارهای مشمول می‌توانند با استفاده از این اعتبار ۱۴ قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) و همچنین میوه و سبزیجات را از فروشگاه‌های طرف قرارداد تهیه کنند.

وی یادآور شد: اعتبار طرح کالابرگ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت‌ماه معتبر است و اعتبار مربوط به ماه‌های دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ نیز تا پایان فروردین ۱۴۰۵ قابل استفاده خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر همچنین از شهروندان خواست برای اطلاع از موجودی اعتبار کالابرگ از اپلیکیشن «شمیم»، بخش کالابرگ در پیام‌رسان و یا کد دستوری استفاده کنند.

پروانه افزود: شهروندان در صورت نیاز به راهنمایی می‌توانند از طریق سامانه پشتیبانی طرح کالابرگ در پیام‌رسان بله یا با شمارهاعغلبام شده در تمامی روزهای هفته از ساعت ۸ تا ۲۴ با کارشناسان این طرح ارتباط برقرار کنند.