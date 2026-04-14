۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

۴۹۰ میلیارد تومان اعتبار کالابرگ توسط خانوارهای بوشهری مصرف شد

بوشهر- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: از ابتدای اجرای مرحله چهارم طرح جدید کالابرگ الکترونیکی تاکنون، بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان اعتبار توسط خانوارهای استان مصرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت ۲۲۹ هزار و ۴۱۳ تراکنش خرید در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی در استان ثبت شده و بیش از ۱۷۱ هزار خانوار بوشهری از اعتبار اختصاص‌یافته برای خرید کالاهای اساسی استفاده کرده‌اند.

وی با اشاره به تداوم اجرای این طرح حمایتی اظهار کرد: فاز سوم از مرحله چهارم طرح جدید کالابرگ الکترونیکی از امروز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: در این مرحله سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ و همچنین خانوارهای مقیم مراکز بهزیستی مشمول دریافت اعتبار هستند و به ازای هر عضو خانوار یک میلیون تومان اعتبار خرید برای تهیه کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.

پروانه افزود: خانوارهای مشمول می‌توانند با استفاده از این اعتبار ۱۴ قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) و همچنین میوه و سبزیجات را از فروشگاه‌های طرف قرارداد تهیه کنند.

وی یادآور شد: اعتبار طرح کالابرگ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت‌ماه معتبر است و اعتبار مربوط به ماه‌های دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ نیز تا پایان فروردین ۱۴۰۵ قابل استفاده خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر همچنین از شهروندان خواست برای اطلاع از موجودی اعتبار کالابرگ از اپلیکیشن «شمیم»، بخش کالابرگ در پیام‌رسان و یا کد دستوری استفاده کنند.

پروانه افزود: شهروندان در صورت نیاز به راهنمایی می‌توانند از طریق سامانه پشتیبانی طرح کالابرگ در پیام‌رسان بله یا با شمارهاعغلبام شده در تمامی روزهای هفته از ساعت ۸ تا ۲۴ با کارشناسان این طرح ارتباط برقرار کنند.

