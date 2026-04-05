به گزارش خبرگزاری مهر، تشدید تهدیدهای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا علیه زیرساخت‌های جمهوری اسلامی ایران و انتشار تصاویر حمله به یک پل در نزدیکی تهران موجی از واکنش‌ها در جامعه حقوقی جهان را برانگیخت.

بیش از یکصد حقوق‌دان آمریکایی روز یکشنبه در بیانیه‌ای مشترک، حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدارس، بیمارستان‌ها، منازل و تأسیسات انرژی در ایران را مصداق جنایت جنگی معرفی کردند.

روزنامه «گاردین» در این‌باره گزارش داد:‌ «کارشناسان حقوق بین‌الملل به‌شدت نگران حملات [آمریکا و اسرائیل] به مدارس، مراکز درمانی و خانه‌ها [در ایران] هستند که با کنوانسیون‌های ژنو مغایرت دارد.»

در این گزارش آمده است: «با توجه به اینکه نیروگاه‌های برق برای تأمین نیازهای اولیه و معیشت ده‌ها میلیون غیرنظامی ضروری هستند، حمله به آنها نامتناسب و بنابراین طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه غیرقانونی خواهد بود و می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود.»