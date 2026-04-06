محمد هادی مصلحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امام و رهبر شهید بارها در سخنان خود به این نکته اشاره کرده اند که «العلم سلطان؛ علم قدرت است! اگر علم داشتید، می‌توانید سخن برتر را بگویید».

سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی بیان کرد: دشمن خبیث به خوبی درک کرده است که یکی از پایه های اساسی اقتدار امروز ایران اسلامی، علم ورزی و اندیشه نخبگان و جوانان این مرز و بوم هست.

وی افزود: متأسفانه پیرو جنایتهای گذشته آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی، بخصوص در ترور دانشمندان و نخبگان ایرانی، در جنگ رمضان، تخریب مراکز دانشگاهی و زیرساختهای علمی کشور نیز توسط این رژیم های پلید هدف قرار گرفته است.

مصلحی تأکید کرد: اقدامات بزدلانه و ددمنشانه ای که نشان از هراس آنها از بیداری و پیشرفت علمی ایران و دشمنی بی قید و شرط با میهن اسلامی ما دارد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه و دانشمندان، در همه تمدن ها، نماد تعالی اندیشه انسانی و کانون پرورش آگاهی، خردورزی و پیشرفت اجتماعی است، گفت: هرگونه آسیب به مراکز علمی و پژوهشی، نه تنها لطمه ای به یک نهاد آموزشی بلکه ضربه ای به سرمایه مشترک بشری در مسیر دانایی و توسعه به شمار می آید.

سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی اظهار کرد: حمله به دانشگاهها سند استیصال و هراس دشمن از ایران مقتدر، جوانان فرهیخته و اراده ی شکست ناپذیر این ملت است.

مصلحی بیان کرد: آنان گمان می کنند با آتش افروزی و ویرانی دانشگاه می توانند چراغ علم را خاموش کنند، سخت در توهم اند؛ چرا که این سرزمین، بارها از دل سخت ترین طوفانها، سربلندتر و استوارتر برخاسته است. اینگونه جنایات، نه تنها مسیر پیشرفت علمی کشور را متوقف نخواهد کرد، بلکه عزم فرزندان این مرز و بوم را برای پاسداری از علم، عزت و استقلال، استوارتر خواهد ساخت و این آرزو را به گور خواهند برد.

وی یادآور شد: دشمن شاید گمان می کنند علم در خشت و گل ساختمان‌هاست اما علم در مغز ایرانی هاست و ایران متمدن، سرزمین دانش و مقاومت است و دانشگاه، سنگر بیداری و پیشرفت و خاموش کردن این چراغ، رؤیایی است که هرگز تعبیر نخواهد شد.

سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی ادامه داد: در محکومیت این جنایات عرض می کنم دانشگاه، حرم امن خردورزی، کانون زایش اندیشه و تپنده ترین قلب پیشرفت و اعتلای هر مرز و بومی است.

مصلحی اظهار کرد: قداست و امنیت این نهاد انسان ساز، بدیهی ترین پیش شرط توسعه پایدار و بالندگی جامعه به شمار می رود و از این رو، هرگونه دست اندازی و تعرض به ساحت مقدس محیط های دانشگاهی، تنها یک خطای مقطعی نیست، بلکه ضربه ای ناجوانمردانه بر پیکره ی علم، خرد و آینده ی یک ملت محسوب می شود.

وی تأکید کرد: در پی وقایع تلخ و جنایات نگران کننده ی اخیر که منجر به هتک حرمت برخی از دانشگاه های کشور و هدف قرار گرفتن جان، امنیت و حریم پیشگامان عرصه دانش و فناوری شده است، اینجانب به نمایندگی از خانواده ی بزرگ دانشگاه پیام نور، مراتب تأسف و انزجار عمیق خود را ابراز می دارم.

سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی بیان کرد: بدخواهان و دشمنان این مرز و بوم که تاب تماشای درخشش خیره کننده و اقتدار علمی ایران عزیز را آن هم در اوج تحریم های ظالمانه و کارشکنی های همه جانبه ندارند.

وی ادامه داد: اینجانب به نیابت از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی؛ ضمن محکومیت شدید این اقدامات تروریستی، ضدبشری و مذبوحانه، با قاطعیت اعلام می دارد که این گونه تحرکات شرم آور، نه تنها خللی در عزم راسخ دانشگاهیان ایجاد نمیکند، بلکه اراده ما را برای به حرکت درآوردن چرخ های پیشرفت علمی کشور دوچندان خواهد ساخت.