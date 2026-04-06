به گزارش خبرنگار مهر، ️آیت‌الله محامی صبح دوشنبه با حضور در منزل شهید استوار دوم ابوالفضل نداطلب از شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی و شهید سرباز وظیفه علیرضا سرگزی، از شهدای حمله تروریستی به خودروی انتظامی در شهرستان سرباز با خانواده این دو شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در این دیدار با گرامیداشت مقام شهدا اظهار داشت: شهدا انسان‌های ویژه‌ای بودند که توفیق شهادت پیدا کردند و شهیدانی که به دست شنیع‌ترین افراد و در جریان جنایات استکبار جهانی به شهادت رسیدند، دارای جایگاهی رفیع هستند.

️آیت‌الله محامی افزود: شما نیز تحت شفاعت شهید قرار خواهید گرفت و خون شهید اثرگذار است؛ خون شهید و امام شهید برکت دارد و کار می‌کند و عامل تحول است.

️وی با اشاره به حضور مردم از طیف‌های مختلف در خیابان‌ها و زنده بودن نام و یاد شهدا گفت: یکی از نمونه‌های این اثرگذاری، همین مردمی هستند که از همه طیف‌ها در خیابان حضور دارند و نام و یاد شهدا زنده است و شهدا بر سر سفره احسان خداوند هستند و روزی می‌خورند و ان‌شاءالله بتوانیم راهشان را ادامه بدهیم و خداوند شهادت را نصیب همه ما بگرداند.

️نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود شهدا را عامل ماندگاری و پایداری اسلام و انقلاب دانست و تصریح کرد: اگر این‌ها نبودند، کشور سال‌ها قبل از دست رفته بود و در واقع خداوند شر مستکبران را با بندگان صالح خود دفع می‌کند و اگر این دفاع و مقاومت رزمندگان اسلام و از خودگذشتگی آنها نبود، دشمن رحم نمی‌کرد.

️وی با اشاره به آشوب‌های دی‌ماه و جنگ اخیر گفت: در آشوب‌های دی‌ماه بخشی از این واقعیت را دیدیم و در جنگ اخیر هم همین مسئله وجود دارد؛ کسانی که سد راه هستند همین رزمنده‌ها هستند که در مجموعه‌های نظامی و انتظامی فعالیت می‌کنند و جان در کف دست گرفته‌اند و این عشق به شهادت اقتضا می‌کرد که این‌گونه مردانگی کنند و به شهادت برسند و خوش به حال آنان.

️آیت‌الله محامی ادامه داد: در هر پیشرفت و اعتلای کشور، این شهدا شریک هستند و نقش‌آفرینی آنان در دستگاه خدا گم نمی‌شود و شهدا در عالم ملکوت جایگاه والایی دارند.

️وی در ادامه با اشاره به روایتی بیان کرد: روایت داریم وقتی یک فرد تصمیم می‌گیرد به جبهه برود، خداوند کلی از ملائکه را همراه او می‌کند تا زمانی که شهید می‌شود و بعد در عالم ملکوت مراسم استقبال برای او برگزار می‌کنند و همچنین در فردای قیامت تعبیری هست که شهدا در صحرای محشر رژه می‌روند و پیامبران سواره هستند و وقتی کاروان شهدا می‌رسد، به احترام شهدا از مرکب خود پایین می‌آیند و در صحرای محشر خداوند عظمت شهدا را به رخ همه می‌کشد.

️همچنین در پایان این دیدار، به هر یک از خانواده‌ها یک جلد قرآن کریم و یک چفیه متبرک از رهبر شهید اهدا شد.