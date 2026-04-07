به گزارش خبرنگار مهر، محمد حنیف سپاهی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تولید گوشت مرغ در این شهرستان طی سال ۱۴۰۴ به هفت هزار تن رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه صنعت طیور و ظرفیت بالای منطقه در تأمین گوشت سفید استان است.

مدیر جهاد کشاورزی سیب و سوران با اشاره به تلاش مرغداران این شهرستان بیان: در سال گذشته ۲ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۳۲۰ قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری سیب و سوران انجام شده که در نتیجه آن حدود هفت هزار تن گوشت مرغ تولید و بخش عمده‌ای از آن در بازارهای داخلی شهرستان عرضه شده است.

وی افزود: مازاد تولید نیز برای تأمین نیاز بازار به شهرستان‌های مجاور ارسال شده است.

سپاهی با بیان اینکه زیرساخت‌های تولید طیور در سال‌های اخیر در این شهرستان توسعه یافته است، ادامه داد: هم‌اکنون ۴۲ واحد مرغداری در سیب و سوران فعال است که ظرفیت تولید آن‌ها در هر دوره به یک میلیون و ۹۰ هزار قطعه می‌رسد و این امر نقش مهمی در افزایش تولید و پایداری عرضه گوشت مرغ دارد.

وی سیب و سوران را از مناطق مهم تولید مرغ در استان برشمرد و تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، حمایت از تولیدکنندگان، ارتقای بهره‌وری واحدهای مرغداری و توسعه زیرساخت‌ها، این شهرستان می‌تواند در آینده‌ای نزدیک به یکی از مراکز مهم تولید گوشت سفید در جنوب شرق کشور تبدیل شود.

مدیر جهاد کشاورزی سیب و سوران در پایان با قدردانی از تلاش مرغداران، فعالان بخش تولید و سرمایه‌گذاران این حوزه، بر تداوم حمایت‌های فنی و اجرایی برای توسعه پایدار صنعت طیور و تقویت امنیت غذایی منطقه تأکید کرد.