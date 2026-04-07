احداث بیش از ۴۸۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان سیستان و بلوچستان

محمدرضا میری، در گفت و گو با خبرنار مهر، گفت: طی سال گذشته، ۴ هزار و ۸۷۵ واحد مسکونی ویژه خانواده‌های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد سطح استان احداث شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان افزود: همچنین طی سال گذشته، ۳ هزار و ۷۳۷ مورد تعمیرات مسکن مددجویی و بیش از ۲۲۰۰ مورد احداث فضای جانبی از قبیل سرویس بهداشتی، آشپزخانه و حصارکشی انجام گرفته است.

وی با اشاره به انجام گازکشی منازل مددجویان مناطق محروم، اظهار کرد: تعداد ۱۲۵۰ خانوار سطح استان که قادر به گازکشی منزل نبودند نیز سال گذشته از این نعمت برخوردار شدند.

میری بیان کرد: علاوه بر احداث مسکن و سرپناه برای خانواده‌های نیازمند، جهت رفاه حال جامعه هدف، ساختمان‌های اداری هامون و بنجار در شمال استان و ساختمان‌های اداری سرباز، راسک، سیب و سوران، مهرستان و پلان در منطقه بلوچستان نیز در حال احداث و تکمیل هستند.

میری با تاکید بر ضرورت ساخت مسکن با کیفیت برای مددجویان، بیان کرد: علاوه بر ساخت بادوام و مقاوم، سرعت و زمان‌بندی اجرای پروژه نیز برای ما بسیار مهم است.