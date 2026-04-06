۳۸ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در نیمروز جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین میرصوفی ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرائم، طی یک هفته گذشته در سطح این نیمروز به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیمروز افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۷ نفر سارق، ۲۰ نفر معتاد متجاهر، ۳۸ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول اجرای این طرح ۴ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز، ۹ فقره انواع سرقت کشف و تعداد ۷ دستگاه خودرو، یک دستگاه موتورسیکلت متخلف و هنجارشکن توقیف شد.