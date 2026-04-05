دعوت از مردم سیستان و بلوچستان برای شرکت در پویش ملی «جانفدا»

حجتالاسلام والمسلمین مصطفی جهانشاهی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با دعوت از عموم مردم استان سیستان و بلوچستان برای پیوستن به پویش ملی «جانفدا»، بر نقش تاریخی و حضور تأثیرگذار این خطه در صحنههای حساس کشور تأکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: این پویش با هدف بسیج نمادین عموم مردم برای مبارزه با جبهه کفر و استکبار جهانی بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی راهاندازی شده است و تاکنون بیش از ده میلیون نفر به صورت داوطلبانه در آن ثبتنام کردهاند.
وی با اشاره به درخشش مردمان غیور سیستان و بلوچستان در برهههای سرنوشتساز انقلاب و حضور فعال و آگاهانه آنان در خیابانها و میادین در ۳۵ شب گذشته، ابراز امیدواری کرد که مردم این استان در این پویش سراسری نیز حضوری چشمگیر و بیبدیل داشته باشد.
افراد برای شرکت در این پویش ملی، میتوانند به نشانی janfadaa.ir مراجعه کنند.
