  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

دعوت از مردم سیستان و بلوچستان برای شرکت در پویش ملی «جانفدا»

زاهدان - مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ضمن پیوستن به پویش ملی جانفدا، مردم سرزمین نخل و آفتاب را به شرکت در این پویش دعوت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی جهانشاهی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با دعوت از عموم مردم استان سیستان و بلوچستان برای پیوستن به پویش ملی «جانفدا»، بر نقش تاریخی و حضور تأثیرگذار این خطه در صحنه‌های حساس کشور تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: این پویش با هدف بسیج نمادین عموم مردم برای مبارزه با جبهه کفر و استکبار جهانی به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی راه‌اندازی شده است و تاکنون بیش از ده میلیون نفر به صورت داوطلبانه در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به درخشش مردمان غیور سیستان و بلوچستان در برهه‌های سرنوشت‌ساز انقلاب و حضور فعال و آگاهانه آنان در خیابانها و میادین در ۳۵ شب گذشته، ابراز امیدواری کرد که مردم این استان در این پویش سراسری نیز حضوری چشمگیر و بی‌بدیل داشته باشد.

افراد برای شرکت در این پویش ملی، میتوانند به نشانی janfadaa.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6792094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      همه ما جانفداییم

