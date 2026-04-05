الهنظر شهبخش ظهر یکشنبه در نشست با اعضای کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان صرفاً برای پرداخت مطالبات و حقوق معوق اختصاص مییابد، اظهار کرد: با تخصیص این اعتبار، شهرداریهای استان بهویژه مناطق کمبرخوردار قادر خواهند بود مطالبات معوق خود را تسویه کرده و حتی حقوق فروردینماه کارگران را از همین محل تأمین کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در ادامه با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق کارگران، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند تا این اعتبار را تنها در سرفصل پرداخت حقوق هزینه و از صرف آن در سایر بخشها اکیداً خودداری کنند.
وی به وضعیت شرکتهای خدماتی و چالشهای اخیر آنها اشاره کرد و افزود: با توجه به ضرورت حمایت از نیروی کار، رسیدگی به پرونده کارگران بیکار شده در اولویت قرار گرفته و جلسات تخصصی برای تعیین تکلیف سریع وضعیت آنان بهطور مستمر در حال برگزاری است.
شهبخش یادآور شد: به منظور حمایت از این قشر، فرآیند معرفی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی برای بهرهمندی از مقرری بیمه بیکاری، حتی برای افرادی که سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از ۶ ماه دارند، بدون تشریفات اداری زائد و با حداکثر سرعت انجام میپذیرد.
وی همچنین بر ضرورت انجام بهموقع تعهدات مالی دستگاههای اجرایی نسبت به پیمانکاران تأکید کرد و گفت: دستگاهها باید با پرداخت مطالبات شرکتهای خدماتی، زمینه استمرار پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را فراهم آورند تا از انباشت بدهیها و بروز بحرانهای کارگری جلوگیری شود.
