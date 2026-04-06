به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پنج وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از صبح امروز دوشنبه ۱۷ فروردین در شهر بیشکک قرقیزستان آغاز شده است که ملی پوشان کشورمان به مبارزه با حریفان خود پرداختند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم محمد حسینوند پناهی در دور نخست با نتیجه ۴ بر صفر نورزات کابدی رخیموف از قزاقستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب اختیار باتیروف از ازبکستان شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا به دیدار رده بندی راه یابد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم عرفان جرکنی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۱ هانگ وونگ چویی از کره جنوبی را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با اسلام جان بهرام اف از ازبکستان کشتی می گیرد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم علی اسکو پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ یونگ هون نوح از کره جنوبی را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف امان از هند می رود.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر محمد سلطان زودا از تاجیکستان را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر صفر محمدکودیر رسول اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار به مصاف کومار سونیل از هند می رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده بعد از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف برنده مبارزه میان کیم مین سئوک از کره جنوبی و جاگیندر راتهی از هند می رود.

رقابت های نیمه نهایی اوزان فوق از ساعت ۱۵:۳۰ امروز برگزار می شود.