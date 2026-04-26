مسیر دشوار میرزازاده برای کسب طلای جهان/ بازگشت غول ترک کار را سخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد رضا کایالپ پس از حدود دو سال دوری از میادین، آن هم به دلیل حواشی مربوط به دوپینگ، بتواند بار دیگر با قدرت به صحنه رقابت بازگردد و عنوان قهرمانی اروپا را به دست آورد. پیش از آغاز المپیک پاریس، تست دوپینگ این فوق‌ستاره کشتی ترکیه مثبت اعلام شد، اما با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، و همچنین طاها آکگول، رئیس فدراسیون کشتی ترکیه، پرونده او در دادگاه CAS بررسی و در نهایت به تبرئه این کشتی‌گیر منجر شد. کایالپ پس از حدود ۲۱ ماه دوری از میادین، با کسب مدال طلای رقابت‌های قهرمانی اروپا، بازگشتی قابل توجه را ثبت کرد.

این فرنگی‌کار سنگین‌وزن با کسب سیزدهمین مدال طلای خود در مسابقات قهرمانی اروپا، نامش را در تاریخ کشتی فرنگی تثبیت کرد. او با این عنوان، از رکورد الکساندر کارلین روس عبور کرد و به رکوردی دست یافت که شکستن آن در آینده نزدیک بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

در چنین شرایطی، امین میرزازاده به عنوان یکی از مدعیان اصلی وزن ۱۳۰ کیلوگرم جهان، مسیر آسانی برای رسیدن به سکوی نخست پیش‌رو ندارد. او که در رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال طلا شد، اکنون باید ابتدا جایگاه خود را در ترکیب تیم ملی تثبیت کند.

بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی هنوز تکلیف نماینده نهایی این وزن برای مسابقات جهانی مشخص نشده و قرار است میرزازاده برای رسیدن به دوبنده تیم ملی با فردین هدایتی رقابت کند. این رقابت داخلی، نخستین مانع جدی پیش روی او برای حضور در آوردگاه جهانی به شمار می‌رود.

در صورت عبور از این مرحله و حضور در مسابقات جهانی، میرزازاده احتمالاً بار دیگر با رقیب دیرینه خود، رضا کایالپ، روبه‌رو خواهد شد؛ دیداری که از حساسیت و جذابیت بالایی برخوردار بوده است. این دو کشتی‌گیر تاکنون سه بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل آن دو پیروزی برای کایالپ و یک برد برای میرزازاده بوده است. نخستین تقابل مهم آن‌ها در المپیک توکیو و در دیدار رده‌بندی رقم خورد که کایالپ با نتیجه ۷ بر ۲ به پیروزی رسید. در ادامه در فینال مسابقات جهانی ۲۰۲۲ نیز این کشتی‌گیر ترک توانست بار دیگر حریف ایرانی خود را شکست دهد.

با این حال، میرزازاده در مسابقات جهانی ۲۰۲۳ توانست روند نتایج را تغییر دهد و با ارائه نمایشی قابل قبول، شکست‌های قبلی را جبران کند. او در این رقابت‌ها با نتیجه ۲ بر ۲ و برتری امتیازی مقابل کایالپ به پیروزی رسید و مدال طلای جهان را از آن خود کرد.

اکنون با نزدیک شدن به مسابقات جهانی ۲۰۲۶، احتمال رویارویی دوباره این دو کشتی‌گیر بیش از هر زمان دیگری مطرح است. با این حال مسیر میرزازاده برای رسیدن به این تقابل و تکرار موفقیت‌های گذشته، مسیری پیچیده و دشوار خواهد بود. او برای رسیدن به این هدف، باید ابتدا در داخل کشور از سد رقیب خود فردین هدایتی عبور کند و سپس در سطح جهانی با حریفانی قدرتمند، از جمله کایالپ، روبه‌رو شود. میرزازاده در تلاش است تا باتکرار عنوان قهرمانی جهان و برنز المپیک مسیر قهرمانی خود را طی کند؛ البته مسیری که نیاز به آمادگی کامل و عبور از چالش‌های بزرگ دارد.