مجید الهیراد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان تا امروز، مبلغ ۳۶ میلیارد ریال کمکهای نقدی مردم فهیم خراسان شمالی در قالب پویش «ایران همدل» و ذیل قرارگاه مردمی حمایتی-اجتماعی ایران همدل جمعآوری شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی افزود: این حمایتهای گسترده، جلوهای درخشان از غیرت و تعهد مردم انقلابی استان در کمک به همنوعان خود است.
الهیراد تصریح کرد: امدادگران کمیته امداد خراسان شمالی از ابتدای جنگ تحمیلی، موکب خدمترسانی در محل میدان شهید شهرستان بجنورد برپا کردهاند. معاونت فرهنگی این نهاد نیز نسبت به اجرای برنامههای فرهنگی از جمله ایستگاه نقاشی به یاد رهبر شهید، توزیع پرچم و هدیه بین بچهها اقدام میکند. همچنین امدادگران این نهاد از شرکتکنندگان در اجتماع مردمی با چای، فتیر و شیر گرم پذیرایی میکنند.
وی در پایان از تمامی خیرین و حامیان قدردانی کرد و تأکید نمود: این کمکها با نظارت کامل و در چارچوبهای مشخص، برای تسکین آلام آسیبدیدگان در جنگ رمضان بهکار گرفته خواهد شد.
