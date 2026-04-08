حمید عاقلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: معلمان مرد خراسان شمالی برای بازسازی مدارس جنگ‌زده تهران در قالب اردوی جهادی «اصحاب خراسانی» اعزام می‌شوند.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان خراسان شمالی افزود: فرهنگیان مرد متقاضی شرکت در این طرح می‌توانند در سامانه ثبت‌نام کرده و برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس یا شناسه ایتا اعلام‌شده ارتباط برقرار کنند.

عاقلی مهارت‌های مورد نیاز شامل رنگ‌کاری، نقاشی و طراحی، بنایی، جوشکاری، لوله‌کشی، درب و پنجره‌سازی، شیشه‌بری، عکاسی و فیلم‌برداری و تدوین، رانندگی وانت و موتورسیکلت و نیروی ساده را برشمرد و اضافه کرد: ظرفیت شرکت در اردوی «اصحاب خراسانی» محدود است و علاقه‌مندان تا پایان روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه می‌توانند ثبت‌نام کنند.

وی در پایان تصریح کرد: بازه زمانی اعزام از روز شنبه ۲۲ فروردین تا پنج‌شنبه ۲۷ فروردین ماه خواهد بود.