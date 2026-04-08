۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

عاقلی: معلمان خراسان شمالی برای بازسازی مدارس تهران اعزام می‌شوند

عاقلی: معلمان خراسان شمالی برای بازسازی مدارس تهران اعزام می‌شوند

بجنورد- رئیس سازمان بسیج فرهنگیان خراسان شمالی از اعزام معلمان برای بازسازی مدارس جنگ‌زده تهران در قالب اردوی جهادی «اصحاب خراسانی» خبر داد.

حمید عاقلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: معلمان مرد خراسان شمالی برای بازسازی مدارس جنگ‌زده تهران در قالب اردوی جهادی «اصحاب خراسانی» اعزام می‌شوند.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان خراسان شمالی افزود: فرهنگیان مرد متقاضی شرکت در این طرح می‌توانند در سامانه ثبت‌نام کرده و برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس یا شناسه ایتا اعلام‌شده ارتباط برقرار کنند.

عاقلی مهارت‌های مورد نیاز شامل رنگ‌کاری، نقاشی و طراحی، بنایی، جوشکاری، لوله‌کشی، درب و پنجره‌سازی، شیشه‌بری، عکاسی و فیلم‌برداری و تدوین، رانندگی وانت و موتورسیکلت و نیروی ساده را برشمرد و اضافه کرد: ظرفیت شرکت در اردوی «اصحاب خراسانی» محدود است و علاقه‌مندان تا پایان روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه می‌توانند ثبت‌نام کنند.

وی در پایان تصریح کرد: بازه زمانی اعزام از روز شنبه ۲۲ فروردین تا پنج‌شنبه ۲۷ فروردین ماه خواهد بود.

