حمید عاقلی در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: معلمان مرد خراسان شمالی برای بازسازی مدارس جنگزده تهران در قالب اردوی جهادی «اصحاب خراسانی» اعزام میشوند.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان خراسان شمالی افزود: فرهنگیان مرد متقاضی شرکت در این طرح میتوانند در سامانه ثبتنام کرده و برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس یا شناسه ایتا اعلامشده ارتباط برقرار کنند.
عاقلی مهارتهای مورد نیاز شامل رنگکاری، نقاشی و طراحی، بنایی، جوشکاری، لولهکشی، درب و پنجرهسازی، شیشهبری، عکاسی و فیلمبرداری و تدوین، رانندگی وانت و موتورسیکلت و نیروی ساده را برشمرد و اضافه کرد: ظرفیت شرکت در اردوی «اصحاب خراسانی» محدود است و علاقهمندان تا پایان روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه میتوانند ثبتنام کنند.
وی در پایان تصریح کرد: بازه زمانی اعزام از روز شنبه ۲۲ فروردین تا پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه خواهد بود.
نظر شما