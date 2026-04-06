  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۵

مرادی: مانند میادین ورزشی در جنگ نیز سرباز ایران اسلامی هستیم

مرادی: مانند میادین ورزشی در جنگ نیز سرباز ایران اسلامی هستیم

بجنورد- قهرمان کوراش جهان و آسیا گفت: همان‌گونه که در میادین ورزشی برای اهتزاز پرچم کشورمان جنگیده‌ایم، در شرایط کنونی نیز خود را سرباز این سرزمین می‌دانیم.

جواد مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، بر حمایت قاطع خود از کشور و مردم ایران تأکید کرد.

مرادی در این باره اظهار کرد: ضمن محکومیت شدید حملات وحشیانه صهیونیستی و آمریکایی علیه کشور عزیزمان ایران، اعلام می‌کنم همان‌گونه که در میادین ورزشی برای اهتزاز پرچم پرافتخار کشورمان تلاش کرده‌ایم و جنگیده‌ایم، در شرایط کنونی نیز خود را سرباز این سرزمین می‌دانیم.

وی افزود: در چنین شرایطی همه ما وظیفه داریم در کنار کشور و مردم‌مان باشیم و با تمام توان از ایران عزیز دفاع کنیم. ما برای سربلندی این خاک ایستاده‌ایم؛ جان می‌دهیم اما خاک نمی‌دهیم.

قهرمان کوراش جهان و آسیا در پایان تأکید کرد: با تمام وجود در این شرایط در کنار کشور و مردم عزیزمان ایستاده‌ایم و برای حفظ عزت و تمامیت ایران از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

کد مطلب 6792809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها