مرادی: مانند میادین ورزشی در جنگ نیز سرباز ایران اسلامی هستیم

جواد مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، بر حمایت قاطع خود از کشور و مردم ایران تأکید کرد.
مرادی در این باره اظهار کرد: ضمن محکومیت شدید حملات وحشیانه صهیونیستی و آمریکایی علیه کشور عزیزمان ایران، اعلام میکنم همانگونه که در میادین ورزشی برای اهتزاز پرچم پرافتخار کشورمان تلاش کردهایم و جنگیدهایم، در شرایط کنونی نیز خود را سرباز این سرزمین میدانیم.
وی افزود: در چنین شرایطی همه ما وظیفه داریم در کنار کشور و مردممان باشیم و با تمام توان از ایران عزیز دفاع کنیم. ما برای سربلندی این خاک ایستادهایم؛ جان میدهیم اما خاک نمیدهیم.
قهرمان کوراش جهان و آسیا در پایان تأکید کرد: با تمام وجود در این شرایط در کنار کشور و مردم عزیزمان ایستادهایم و برای حفظ عزت و تمامیت ایران از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
