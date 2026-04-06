به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الکسی اورچاک، معاون نخستوزیر روسیه اعلام کرد که مسکو روند استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری با کشورهای مستقل همسود (CIS)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و چین را تقریباً به طور کامل نهایی کرده است.
وی با اشاره به سیاستهای جدید مالی روسیه گفت: ایجاد یک سیستم پرداخت و تسویهحساب مستقل از بانکها و ارزهای کشورهای غربی، یکی از محورهای اصلی همکاریهای اقتصادی در منطقه اوراسیا به شمار میرود.
اورچاک افزود: طی چهار سال گذشته، روسیه تقریباً تمام مراحل گذار به پرداختهای دوجانبه با ارزهای ملی را با شرکای تجاری خود تکمیل کرده است.
به گفته وی، در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۱ درصد از مبادلات تجاری روسیه با کشورهای مستقل همسود، ۹۳ درصد با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ۹۵ درصد از تجارت با چین ـ به عنوان بزرگترین شریک تجاری روسیه ـ با استفاده از ارزهای ملی انجام شده است.
بر اساس این گزارش، رویکرد روسیه به حذف دلار از مبادلات تجاری تا حد زیادی ناشی از تحریمهای گسترده غرب علیه این کشور است.
پس از الحاق شبهجزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ و بهویژه پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، کشورهای غربی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی روسیه را مسدود کردند و تعدادی از بانکهای اصلی این کشور را از سیستم پیامرسانی مالی بینالمللی سوئیفت حذف کردند.
این اقدامات فشار قابل توجهی بر اقتصاد روسیه وارد کرد و مسکو را به سمت کاهش وابستگی به سیستم مالی غرب و توسعه سازوکارهای مالی مستقل سوق داد.
در همین راستا، چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری روسیه نیز از سیاست حذف دلار در مبادلات دوجانبه حمایت کرده است.
دو کشور طی سالهای اخیر برای توسعه زیرساختهای پرداخت جایگزین از جمله استفاده از کارتهای پرداخت ملی «میر» روسیه و «یونیونپی» چین و همچنین تقویت نقش ارزهای ملی در تجارت دوجانبه، همکاریهای گستردهای را آغاز کردهاند.
کارشناسان معتقدند این روند نشاندهنده تغییر تدریجی در ساختار مالی جهانی و تلاش برخی کشورها برای کاهش وابستگی به نظام مالی مبتنی بر دلار است.
