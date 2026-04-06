۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان به جنگ رمضان می‌پردازد

سومین دوسالانه جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان، با تکیه به جنگ رمضان، موضوع جنگ آمریکایی_صهیونیستی علیه وطن عزیزمان ایران را در اولویت قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده شهید حدادیان با اذعان به اینکه در برهه کنونی، موضوع جنگ آمریکایی_صهیونیستی علیه وطن عزیزمان ایران نسبت به دیگر موضوعات، از لحاظ اهمیت در اولویت است؛ نگارش داستان با موضوع این جنگ را پیشنهاد داده‌اند.

به این ترتیب، داستان‌نویسان عزیز می‌توانند داستان‌های خود را علاوه بر موضوعات سابق ، با موضوع دو جنگ تحمیلی اخیر، یعنی دفاع مقدس ۱۲روزه و جنگ رمضان به آدرس الکترونیکی و ایتای این دبیرخانه ارسال نمایند.

داوری این بخش نیز مثل دو موضوع دیگر فراخوان به‌طور مستقل انجام می‌شود و جوایز برگزیدگان در هریک از موضوعات نیز بدین شرح است:

برگزیده اول ۱۲ میلیون تومان به همراه لوح تقدیر و تندیس

برگزیده دوم ۱۰ میلیون تومان همراه لوح تقدیر و تندیس

برگزیده سوم ۸ میلیون تومان همراه لوح تقدیر و تندیس

آثار برگزیده دو دوره اخیر در مجموعه داستانی چاپ خواهند شد.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را با قلم B Nazanin ۱۴ در قالب فایل Wordاز طریق صفحات رسمی دبیرخانه در پیام‌رسان‌ ایتا ارسال کرده و تأییدیه دریافت کنند. همچنین شماره تماس ۰۹۱۹۲۷۰۰۴۸۰ برای ارتباط مستقیم با دبیرخانه اعلام شده است.

با توجه به شرایط پیش آمده زمان پایانی برای ارسال اثر پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ می‌باشد.

زینب آزاد

