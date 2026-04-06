هدیه فیدیبو به کودکان در روزهای سخت

به گزارش خبرگزاری مهر، پلتفرم فیدیبو با درک شرایط حساس کنونی و تأثیر آن بر روحیه کودکان، طرح ویژه‌ای را با نام «قصه‌هایی برای دل‌های کوچک» راه‌اندازی کرده است. در این طرح، بیش از ۲ هزار عنوان کتاب صوتی و ای‌بوک در ژانرهای داستان، آموزشی، روان‌شناسی کودک و سرگرمی‌های سالم، بدون هیچ هزینه‌ای در دسترس والدین، مربیان و کودکان قرار گرفته است.

این طرح با هدف ایجاد فضایی امن و آرام‌بخش برای کودکان از طریق داستان‌های الهام‌بخش،حمایت از والدین و مربیان در انتقال مفاهیم امید، تاب‌آوری و همدلی به کودکان و ترویج فرهنگ مطالعه و دسترسی عادلانه به محتوای آموزشی در شرایط دشوار اجرا می‌شود.

کاربران می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن یا وب‌سایت فیدیبو و جست‌وجوی هشتگ #قصه‌هایی_برای_دل‌های_کوچک، به کتابخانه رایگان این طرح دسترسی پیدا کنند. این محتواها برای گروه‌های سنی مختلف کودک و نوجوان دسته‌بندی شده‌اند.