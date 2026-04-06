۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

لعنت تاریخ بر آنان که سقوط وطن را آرزو کردند

لعنت تاریخ بر آنان که سقوط وطن را آرزو کردند

جنگ فقط میدان تقابل دولت‌ها نیست؛ لحظه‌ای است که نسبت آدم‌ها با «وطن» عریان می‌شود نسبتی که به همدلی می‌رسد و ولی برخی هم به هم‌صدایی با دشمن.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در کدام نقطه از جهان مردمی را یافتید که جنگ تمام‌عیار علیه کشورشان، زیرساخت‌هایشان، مردمشان و دستاورهای علمی، فرهنگی و صنعتیشان را به حمله علیه حکومت مستقر تقلیل دهند، برای سلامتی سربازان نیروی متخاصم انرژی بفرستند و شکست نیروی هم‌وطنشان را آرزو کنند؟

از کدام فرهنگ منحط این رسم ننگین را تقلید کرده و وجودتان را آغشته به نجاست وطن‌فروشی کردید؟ مگر ایران خودمان تهی از تمدن، فرهنگ، شرافت و انسانیت بود که آموزگارتان کشورهای تازه به دوران رسیده شدند؟ کشورهایی که قدمت وطنتان در برابر عمر بودنشان ضریب ده می‌گیرد!

مگر ترکمانچای‌، گلستان، آخال، گلد اسمیت، مایملک شخصی قاجار را به تاراج بردند؟ مگر در خطوطی که وقایع سلسله‌های پیشین ایرانی را شرح می‌دهند، شکست‌ها و پیروزی‌ها تنها بر پیشانی حکومت‌ها برچسب می‌شوند؟ مگر در تاریخ ننوشته‌اند که ایران پیروز شد، ایران شکست خورد، ایران درگیر قحطی شد؟ چگونه خود را بیگانه و منفصل از اتفاقاتی می‌دانید که پیرامونتان رخ می‌دهد؟ مگر شما از واکسن، آب، برق، دانشگاه، دارو، غذا و بنزین در ایران منتفع نمی‌شوید؟ مسیرها را پرواز می‌کنید و پل‌ها برایتان کاربردی ندارند؟

جنگ‌ها ماهیتی فراتاریخی و فراحکومتی دارند، چون اثرشان بلند مدت است. شکست‌ها تا ابد حسرت‌آفرین و پیروزی‌ها تا روزگاران دور افتخار می‌شوند در رگ هر شخصی که در این جغرافیا متولد شود.

و حامیان و مشوقین خرابی وطن؛ بی‌شرفیشان پایدار است و فرای جغرافیا و تاریخ ماندگار می‌شود و آیندگان بسیاری به افکار و وجود نحس‌شان لعنت می‌فرستند!

    • هادی IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      ایران را جوانهای غیوردرصحنه میسازند و مزدوران دشمن در قعر جهنم اند لعنت بر منافقین و چاهلوی ها
    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      لعنت بر وطن فروشان حرامی ضد ایران! گرفتار تیر ترامپ بشید!
    • Arsalan IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      لعنت بر هر آن کسانی که باعث شدند دشمن چشم طمع به کشور عزیزمان داشته باشد
    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      لعنت خدا و پیامبرش به ال سفیان بنی امیه و بنی اسراییل
    • Ali IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      چیزی که عجیبه اینه که مگر اینها نمی خواهند در این مملکت زندگی کنن؟!ترامپ علناً میگه نفت ایران را میخوام اسراییل علناً میگه باید ایران با خاک یکسان بشه باز عده ای خودشون رو گول میزنند که اینا میخوان ایران را گل و بلبل کنند،الله اکبر از این همه جهالت.
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      باید دیگه از این پس به فکر جلب رضایت مردم بود تا عده ای از اونها اینطور نباشن
    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      امریکا سرباز فرستاده و حمله کرده برای منافعه خودش ،هرچند که با بدی کسی به جای نمیرسه ،در زمانی که اینده نامشخصه ،ودرزمانی که معلوم نیست چه بلای سر همه بیاد وهمه درگیر میشن ،این چیکاری که این افراد انجام میدن ،ایا میشه با بدی به جای رسید ،وقتی وطن دچار مشکل میشه زندگی همه دچار مشکل میشه وزندگی همه تحت تاثیر قرار می گیره ،پس این چه کاری که این افراد انجام میدن ،
    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      خداوند کسانی را که آرزوی شکست وطن میکنند و کسانی را که با بزدلی نق میزنند و ادای دلسوز بازی میکنند و دم از آتش بس میزنند و کسانی را که با خود تحقیری مشمئز کننده دشمن پوشالی را کدخدا نامیدند و باعث گستاخ شدن دشمن متجاوز شدند ، ذلیل ، خوار و حقیر تر نماید و در چشم ملت بی ارزش تر کند
    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      لعنت بر وطن فروش و مزدور
    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      لعنت بر وطن فروش
    • IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      لعنت بر پهلوی دلقک وخانواده ش، لعنت بر وطن فروشان فراری درمانده، لعنت بر کارکنان ومجریان کثیف درمانده و اینترنشنال
    • مریم IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      کسی که غیرت نداره وطن فروش میشه چون وطن مادر ماست
    • سید علی IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      برخی از بی وطنان از ترامپ عربده کش و نتانیاهو آدمکش خواستند که کشورشان تا حدی نابود کنند . جالب است در این نظرخواهی که میبینم تعداد خائنین بیشترند . حتما ترکش ها به سمت محلشون نیامده . شما شدید ننگ تاریخ ایران ! ای بی وطن آیا توانستی به ( آزادی ) برسی ، امپریالستها برای هیچکس تره خورد نمیکنند.
      • IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
        خائنین به وطن، دیگه قرار نیست از خواب بیدار بشن، به امید خدا خواب به خواب برن
    • IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      برای اینجور آدما یه چیز ساختن به اسم گلوله تفنگ
    • ناصر IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      لعنت بر وطن فروش و بس . ما تا پای جان برای ایران جان ،خون میدهیم خاک به بیگانه نمیدهیم .
    • سرباز وطن IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      مرگ و ننگ بر مزدور،وطن فروش و خائن خداوند خوار و ذلیل و نابود کند فارسی زبانان احمقی را که از دشمنان ایران حمایت می‌کنند و فکر می‌کنند آنان برای آبادانی ایران می‌جنگند و هیچ نقشی در این ویرانی ها ندارند! این احمق های بی همه چیز با خود نمی‌گویند اصلا چه کسی به آمریکا و اسرائیل این حق را داده که بروند و کشوری را بمباران کنند.
    • IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      حيف ایرانم که با ندانم کاری بعضی ها به این روز افتاده خدالعنت کنه ترامپ ونتانیاهو رانیست ونابود بشن الهی
    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      خدا جوابشونو بده فقط هركسى كه هر جاى دنيا ايران رو ميفروشه وطن رو ميفروشه چطور دلشون نميسوزه با هر بمب و ويرانى كه قلب ادم اتيش ميگيره

