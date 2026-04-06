به گزارش خبرگزاری مهر، باهدف صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت تردد شهروندان، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود، از جادهای که صبح امروز بر اثر اصابت پرتابه دشمن آمریکایی - - صهیونیستی دچار خسارت شد، بازدید میدانی به عمل آوردند و بر روند رسیدگی به وضعیت و ایمنسازی تأکید کردند.
در پی وقوع حادثهای که منجر به آسیبدیدگی بخشی از جاده ارتباطی شهرستان دورود شد، صبح امروز «فردین عسگرزاده»؛ رئیس دادگستری و «مسلم الماسی» دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان با حضور در محل حادثه، ضمن بررسی میدانی خسارات وارده، بر اهمیت حفظ و صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت سفرهای شهروندان تأکید کردند.
این بازدید با حضور مسئولان مربوطه و تیمهای فنی برگزار شد تا ضمن ارزیابی دقیق میزان آسیبدیدگی، راههای مؤثر برای ایمنسازی هرچه سریعتر مسیر و جلوگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی برای ترددکنندگان موردبحث و بررسی قرار گیرد.
مقامات قضایی حاضردرصحنه، بر لزوم اقدامات فوری در راستای رفع نواقص و تأمین ایمنی کامل برای شهروندان تأکید کرده و خواستار رسیدگی سریع به وضعیت این محور ارتباطی شدند. توجه ویژه به حقوق شهروندان در دسترسی به راههای ایمن و استاندارد، از اولویتهای نظارتی دستگاه قضایی دراینخصوص اعلام شد.
