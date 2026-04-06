به گزارش خبرگزاری مهر، حجت مؤمنی ضمن تسلیت چهلمین روز پرکشیدن نوگلان مینابی و محکومیت این جنایت خبیثانه، اظهار داشت: از جمله برنامههای شاخص این ایام، برگزاری «سوگواره چهلم شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه» در تمامی ۲۴ شهرستان و منطقه استان بود که با حضور پرشور دانشآموزان و مسئولان برگزار شد. همچنین، پویش «نامهای همدلانه» برای دانشآموزان و اولیای مدارس راهاندازی شد تا با نامگذاری فضاهای مختلف مدرسه به نام شهدا، یاد آنها را زنده نگه دارند.
وی گفت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و هنر، نمایشگاههای هنری آنلاین با محوریت این رویداد برگزار شد و زمینهای چمن مصنوعی فوتبال در سراسر استان به نام شهدای دانشآموز مزین شد. پیامهای ورزشکاران قهرمان و نامآشنای استان در تجلیل از مظلومیت و معصومیت این شهدا نیز منتشر شد.
معاون اداره کل آموزشوپرورش لرستان، عنوان کرد: در اقدامی نوآورانه، ۲۴ موکب فرهنگی توسط مدارس سمپاد به یاد شهدای دانشآموز در اجتماعات شبانه مردمی برپا شد و طرح «مدرسه میناب» در کنار این موکبها، فضایی برای تبیین اهداف و آرمانهای شهدا ایجاد کرد.
مؤمنی، افزود: برای آگاهیبخشی به اولیا و دانشآموزان در خصوص ابعاد جنایتهای آمریکا و اسرائیل، محتواهایی تخصصی با موضوع «جنایت آمریکایی صهیونی» توسط اساتید آموزش خانواده تولید و در شبکههای مجازی استان منتشر شد.
وی بیان داشت: همچنین، برنامههای یادبود زندهای در استودیو «مدرسه وطن» با محوریت چهلم شهدای دانشآموز میناب اجرا شد. کانونهای فرهنگی تربیتی و مراکز دارالقرآن سراسر استان نیز با تدوین برنامههای فرهنگی، هنری و قرآنی، این رویداد مهم را گرامی داشتند. در نهایت، ۴۲ یادمان شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه در ۴۲ مدرسه استان راهاندازی شد تا یاد و خاطره این عزیزان برای همیشه در اذهان دانشآموزان و نسلهای آینده ماندگار بماند.
معاون اداره کل آموزشوپرورش لرستان، گفت: این اقدامات فرهنگی و آموزشی، نشاندهنده تعهد و تلاش جامعه آموزشوپرورش استان لرستان در پاسداشت ارزشهای والای انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام است.
