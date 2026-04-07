۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۸

دانش آموزان همدان در پویش«ققنوس؛ همدلی آرزوها برای ایران من» شرکت کنند

همدان-معاون آموزش متوسطه استان همدان از اجرای پویش سراسری «ققنوس؛ همدلی آرزوها برای ایران من» در مدارس دوره اول متوسطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پیری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای پویش سراسری «ققنوس؛ همدلی آرزوها برای ایران من» در مدارس دوره اول متوسطه خبر داد و گفت: این پویش همزمان با چهلمین روز شهادت دانش‌آموزان حادثه تلخ مدرسه شجره طیبه میناب و با هدف گرامیداشت یاد آنها و تقویت روحیه همدلی و امید در میان دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این پویش زنده نگه داشتن یاد دانش‌آموزان این حادثه و تقویت روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان است، افزود: باور داریم ارزشمندترین میراث این کودکان، تداوم زندگی، همدلی و تلاش برای ساختن آینده‌ای روشن برای ایران عزیز است.

معاون آموزش متوسطه استان همدان ادامه داد: در قالب این پویش، دبیران می‌توانند در کلاس‌های آنلاین کلیپی کوتاه برای معرفی دانش‌آموزان شهید، بیان مظلومیت آنها و یادآوری این حادثه تلخ پخش کنند تا دانش‌آموزان با این رویداد آشنا شوند و یاد و خاطره دانش آموزان شهید گرامی داشته شود.

وی همچنین از برگزاری مسابقه‌ای با عنوان «نقشه همدلی؛ آرزوها برای ایران من» خبر داد و گفت: در این مسابقه دانش‌آموزان یک طرح ساده از نقشه ایران را ترسیم کرده و در داخل آن آرزوها و مفاهیم ارزشمندی همچون همدلی، مهربانی، هویت ایرانی اسلامی، امید، پیشرفت، امنیت، صلح و دوستی و دیگر ارزش‌های مثبت برای آینده ایران را می‌نویسند یا با نمادهایی خلاقانه به تصویر می‌کشند.

پیری افزود: دانش‌آموزان همچنین می‌توانند در کنار نقشه، نمادی برای گرامیداشت شهدای میناب قرار دهند و در پایین آن جمله‌ای کوتاه درباره آرزوی خود برای آینده ایران بنویسند.

وی ادامه داد: آثار دانش‌آموزان پس از عکاسی از طرح تهیه‌شده، با هماهنگی دبیران در کلاس مجازی روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین در پیام‌رسان شاد ارسال می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند تصاویر آثار خود را حداکثر تا پایان روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین‌ماه به شناسه @Hamdeli_Poyesh1405 در این پویش ارسال کنند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها