یازدهمین زمین چمن مصنوعی مدارس بهشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی بعدازظهر یکشنبه با حضور مسئولان و دانشآموزان برگزار شد.
این زمین چمن مصنوعی، یازدهمین پروژه افتتاحشده در مدارس شهرستان بهشهر از تیرماه سال گذشته تاکنون است و با رویکردی فرهنگی و ارزشی به نام شهید رضا بارانی، دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب نامگذاری شد. هدف از این نامگذاری، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در مدارس است.
زهرا محمدیان رباطی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهشهر، در این مراسم توسعه فضاهای ورزشی در مدارس را گامی مهم برای ارتقای سلامت، نشاط و پویایی دانشآموزان عنوان کرد و بر اهمیت پیوند فضاهای آموزشی با ارزشهای فرهنگی و یاد شهدا تأکید کرد.
علیزاده، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان، نیز افتتاح ۱۱ زمین چمن مصنوعی در کمتر از یک سال در بهشهر را اقدامی ارزشمند خواند.
وی گفت: نامگذاری زمین به یاد شهید رضا بارانی، نمونهای ماندگار از پاسداشت مقام شهدا و انتقال ارزشهای ایثار و مقاومت به نسل جوان است.
این زمین چمن مصنوعی با حضور مسئولان و دانشآموزان به بهرهبرداری رسید و آماده ارائه خدمات ورزشی و تربیتی به دانشآموزان است.
