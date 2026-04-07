به گزاش خبرنگار مهر، کتاب «انسان و رسانه» تلاشی برای بازخوانی نظریههای ارتباطات با نگاهی انتقادی و قابلفهم برای مخاطب عمومی است. با وحید یامینپور از دغدغههای او برای شکلگیری این کتاب، ساختار آن و نسبت پیچیده انسان با رسانه گفتوگو کردیم.
یامینپور درخصوص شکلگیری ایده کتاب گفت: این کتاب در واقع حاصل یک دغدغه قدیمی است؛ دغدغهای که از سالها پیش و از زمانی که تدریس در حوزه رسانه را آغاز کردم، همراه من بود. احساس میکردم جای یک مجموعه منسجم خالی است که بتواند با رویکردی انتقادی، نظریههای مهم ارتباطات را از ابتدا تا امروز مرور کند. کتابهای موجود، هرچند ارزشمند هستند، اما معمولاً برای مخاطبانی که خارج از رشته ارتباطات هستند، کافی نیستند. به همین دلیل سعی کردم با تکیه بر حدود ۱۵ سال تجربه تدریس، مطالب را در قالب گفتارهایی تنظیم کنم که برای طیف وسیعتری از مخاطبان قابل استفاده باشد.
او درباره ساختار کتاب «انسان و رسانه» بیان کرد: این کتاب از چهار فصل تشکیل شده که هرکدام رویکرد متفاوتی دارند: در فصل اول، نظریههای کلاسیک ارتباطات که عمدتاً در نیمه اول قرن بیستم مطرح شدهاند، بررسی میشوند.؛ فصل دوم به نسبت میان حقوق بینالملل و رسانه میپردازد؛ در فصل سوم، رابطه قدرت، رسانه و تکنولوژیهای سلطه مورد توجه قرار گرفته است. و فصل چهارم که متفاوتتر است با رویکردی فلسفیتر، نسبت میان انسان و رسانه بررسی شده و حتی به برخی مباحث معرفتی اسلامی نیز پرداختهام.
نویسنده کتاب «انسان و رسانه» چهارسال را برای نوشتن این کتاب صرف کرده است. او در این باره گفت: نوشتن این کتاب را از سال ۱۴۰۰ آغاز کردم، اما به دلیل مشغلههای مختلف، در نهایت، در سال ۱۴۰۴ توانستم مطالب را ویرایش و بخشهای جدیدی به آن اضافه کنم تا کتاب به شکل نهایی منتشر شود. این کتاب در فضای دانشگاهی هم تدریس میشود. بخشهایی از کتاب بهویژه فصلهای دوم و سوم با سرفصلهای درسی رشته «حقوق ارتباطات» در مقطع کارشناسی ارشد همخوانی دارد و میتواند به عنوان منبع درسی مورد استفاده قرار بگیرد.
او با اشاره به اینکه مخاطب اصلی این کتاب یک رشته یا قشر خاص نیست، گفت: تلاش کردم از ادبیاتی استفاده کنم که برای دانشجویان رشتههای مختلف و حتی عموم علاقهمندان به رسانه قابل فهم باشد. در واقع، «انسان و رسانه» یک کتاب صرفاً تخصصی نیست، بلکه اثری است برای هرکسی که به فهم رسانه علاقه دارد.
یامینپور با بیان اینکه رسانه پدیدهای پیچیده است، گفت: گاهی رسانه ساده انگاشته میشود. چه کسانی که در رسانه فعالیت میکنند و چه مخاطبان آن، باید بدانند که رسانه یک ابزار کاملاً در اختیار ما نیست. رسانه اقتضائات و ویژگیهایی دارد که گاهی خارج از اراده و پیشبینی ما عمل میکند. این نکتهای است که سعی کردم در کتاب به آن توجه بدهم.
