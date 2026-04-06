به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در حاشیه حضور در گلزار شهدای دانشآموز میناب اظهار کرد: هرچه از زمان وقوع این حادثه تلخ میگذرد، ابعاد و زوایای آن بیشتر روشن میشود و بدون تردید رسوایی عاملان این جنایت برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد.
وی افزود: همه دنیا باید ببیند و بداند که خانوادههای این کودکان معصوم و دانشآموزان بیگناه چه داغ سنگین و رنج عمیقی را تحمل میکنند و در این میان رسانهها رسالت بزرگی برای انعکاس این حقیقت بر عهده دارند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به پیگیریهای قضایی در این خصوص تصریح کرد: در دستگاه قضایی به صورت ویژه این پرونده را در تمامی ابعاد در حال پیگیری داریم تا انشاءالله به نتیجه قطعی برسد.
قهرمانی همچنین با تأکید بر نقش مهم رسانهها در این رابطه گفت: رسانهها باید فضایی را که امروز در گلزار شهدای دانشآموز میناب شاهد آن هستیم برای افکار عمومی جهان تصویرسازی کنند تا همگان این فضا، حال و هوای حاکم و روحیات خانوادههای داغدار را ببینند و درباره ظلم و جنایتی که رخ داده قضاوت کنند.
گفتنی است؛ در پی حمله هوایی جنگندههای آمریکایی و صهیونیستی در روز شنبه ۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴ (نخستین روز از جنگ تحمیلی رمضان) به دبستان شجرهطیبه در شهر میناب در شرق استان هرمزگان، ۱۶۸ کودک معصوم و بی گناه دانشآموز به شهادت رسیدند.
