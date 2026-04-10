به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رنجبری از اختصاص بخش ویژه جشنواره رسانه‌ای ابوذر امسال به حادثه تلخ حمله هوایی دشمن به دبستان شجره‌طیبه میناب خبر داد و اظهار کرد: آثار رسانه‌ای مرتبط با روایت این جنایت، بازتاب رنج خانواده‌های دانش‌آموزان شهید و انعکاس حضور حماسی مردم در روزهای جنگ تحمیلی رمضان در این بخش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی با تسلیت شهادت قائد امت و سایر شهدای جنگ تحمیلی رمضان، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید دبستان شجره‌طیبه میناب، افرود: به منظور زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره کودکان شهید این حادثه تلخ، موضوع دبستان شجره‌طیبه به عنوان بخش ویژه جشنواره رسانه‌ای ابوذر سال جاری در نظر گرفته شده است.

رئیس بسیج رسانه استان هرمزگان با اشاره به نقش اثرگذار رسانه‌ها در بازتاب ابعاد این جنایت هولناک افزود: در ایام چله جنگ، رسانه ملی در استان، خبرگزاری‌ها و خبرنگاران فعال عضو بسیج رسانه هرمزگان نقش بسیار مؤثر و جریان‌سازی در روایت حقیقت ایفا کردند و توانستند صدای مظلومیت مردم و شهدای این حادثه را به گوش جامعه برسانند.

وی ادامه داد: پوشش گسترده حادثه دبستان شجره‌طیبه و شهادت دانش‌آموزان، گفتگو با خانواده‌های شهدا، انعکاس حضور پرشور مردم در خیابان‌ها در حمایت از رزمندگان اسلام، خونخواهی رهبر شهید و بیعت با رهبر جدید، همچنین بازتاب پویش‌های مردمی و مراسم تشییع و تدفین شهدا از جمله جلوه‌های درخشان فعالیت خبرنگارانی بود که از همان ساعات نخست در میدان حضور داشتند.

رنجبری با قدردانی از تلاش عکاسان و خبرنگاران استان هرمزگان خاطرنشان کرد: تصاویر ثبت‌شده و گزارش‌های منتشر شده توسط عکاسان خبری و خبرنگاران حاضر در صحنه از نخستین لحظات این حادثه، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی داشت و توانست افکار عمومی جهان را نسبت به این جنایت تلخ متوجه کند و وجدان‌های خفته را بیدار سازد.

وی تأکید کرد: موضوع دبستان شجره‌طیبه و رنج و آلام خانواده‌های دانش‌آموزان شهید باید همچنان در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشته باشد تا روایت این فاجعه انسانی برای همیشه در حافظه تاریخی جامعه ثبت شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه هرمزگان همچنین اعلام کرد: موضوع رهبر شهید انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی رمضان نیز از دیگر محورهای بخش ویژه جشنواره رسانه‌ای ابوذر سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

رنجبری در پایان از برگزاری نشست هم‌اندیشی و آیین تجلیل از خبرنگاران فعال و پای کار انقلاب، نظام و میهن در جریان جنگ تحمیلی رمضان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این برنامه از تلاش‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در خط مقدم روایت حقیقت حضور داشتند، قدردانی خواهد شد.