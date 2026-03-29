به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عبدلی در آیین گرامیداشت روز ملی هنرهای نمایشی که با حضور هنرمندان، خانواده‌های معظم شهدا، دانش‌آموزان و جمعی از مسئولان در گلزار شهدای مدرسه شجره طیبه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب، اظهار کرد: امروز افتخار داریم که پاسداشت روز ملی هنرهای نمایشی را در محضر ۱۶۸ پرنده خونین‌بال مینابی و در کنار دانش‌آموزان عزیز مدارس شجره طیبه و رهپویان خلیج فارس و معلمان گرانقدرشان برگزار کنیم.

وی افزود: ما باور قلبی داریم که در محضر این شهدا هستیم، همان‌گونه که در محضر والدین بزرگوارشان حضور داریم.

رئیس حوزه هنری استان هرمزگان با بیان اینکه هنرمندان متعهد میناب در این روزها نقش مهمی در روایت حقیقت ایفا کرده‌اند، اظهار کرد: مأموریت هنرمندان از همان روزهای نخست این حادثه آغاز شد و به خوبی انجام گرفت.

وی گفت: شاید حوالی ساعت ۱۱ صبح همان روز، سند پیروزی ما با ترکیب خون این عزیزان و خون رهبر شهیدمان امضا شد؛ هرچند همچنان باید در میدان جهاد فرهنگی و هنری وظیفه خود را به‌درستی انجام دهیم.

عبدلی با اشاره به توجه گسترده افکار عمومی به حادثه میناب عنوان کرد: امروز میناب کانون توجهات زمینی و آسمانی است.

وی افزود: خانواده‌های معظم شهدا در شرایط روحی دشواری قرار دارند، اما با بزرگواری و صبوری، پذیرای خیل هنرمندان، رسانه‌ها، مستندسازان، عکاسان و روایتگران هستند تا پیام مظلومیت این شهدا و ابعاد این جنایت بی‌سابقه آمریکایی ـ صهیونیستی را به جهان منتقل کنند.

رئیس حوزه هنری هرمزگان تأکید کرد: بی‌تردید همین خون‌های پاک، دیواره‌های ظلم و ستم را رسوا و نابود خواهد کرد و حقیقت این جنایت را برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش هنرمندان مینابی در بازتاب این حادثه افزود: اگر روایت اثرگذار هنرمندانی همچون جعفر قاسمی و دیگر هنرمندان متعهد نبود، شاید امروز جهان تا این اندازه با درد و مظلومیت مردم میناب همدل نمی‌شد.

عبدلی ادامه داد: هنرمندان هنرهای نمایشی در این مدت سنگ تمام گذاشتند و با تولید بیش از ۱۶ اثر نمایشی و ده‌ها اجرا در شهرها، روستاها و اجتماعات مختلف، پیام مظلومیت شهدای دانش‌آموز میناب و سخن مادران و پدران آنان را به سراسر کشور رساندند.

وی افزود: امروز جهان عزادار فرزندان عزیز میناب است و این نتیجه تلاش هنرمندان و روایتگرانی است که با زبان هنر حقیقت را بازگو کردند.

عبدلی در پایان با درخواست دعا از خانواده‌های شهدا گفت: ما برای انجام این رسالت بزرگ به دعای خانواده‌های معظم شهدای میناب نیازمندیم تا بتوانیم آنچه بر این عزیزان گذشت و آنچه امروز بر دل‌های شما می‌گذرد را به درستی روایت کنیم و میناب را به جایگاهی بلند در هنر و فرهنگ نسل آینده انقلاب اسلامی تبدیل کنیم؛ جایگاهی که الهام‌بخش همه هنرمندان کشور باشد.

برپایی نمایشگاه نقاشی‌ کودکان شهید مدرسه شجره طیبه، بزرگداشت دانش‌آموزان شهید فعال در عرصه تئاتر، و قدردانی از هنرمندانی که پس از حادثه تلخ شهادت دانش‌آموزان این مدرسه آثار نمایشی تولید و اجرا کرده‌اند، از دیگر برنامه‌های روز ملی هنرهای نمایشی در گلزار شهدای دبستان شجره طیبه میناب بود.