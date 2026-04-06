روایت «فارین پالسی» از حمله به دبستان شجره طیبه در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه «فارین پالسی» روایتی از حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به دبستان شجره طیبه میناب را گزارش کرد.

این نشریه روایت کرد: یک ماه از آغاز جنگ آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران و شلیک چند موشک کروز تاماهاوک به دبستان شجره طیبه در روز ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) و جان باختن ۱۷۱ نفر که بیشترشان کودک بودند، گذشته است.

«فارین پالسی» اضافه کرد که میناب یک شهر به نسبت مذهبی نزدیک تنگه هرمز است که مردم آن خود را بندری می نامند. خانواده ها بر سر مزار می آیند و در حالتی شوکه شده گریه و عزاداری می کنند. با گسترش جنگ در بخش های مختلف کشور، فرصت اندکی برای تعقیب قضایی موضوع وجود دارد؛ اما تلاش آن ها برای دادخواهی ادامه دارد.